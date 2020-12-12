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    Кержаков не сыграет со «Спартаком»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок восстанавливается после травмы.

    «Кержаков получил травму на предыгровой тренировке. Слава богу, самые серьезные опасения не подтвердились. Но у него есть повреждение и он пропустит матч со «Спартаком», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

    • В последнем матче «Зенита» против «Динамо» (3:1) в воротах играл Андрей Лунев.
    • «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
    • Матч со «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    12.12.2020 23:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2399

      ФК Пупсик 13 декабря, 00:28

      Здоровья кержакову!

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      Рейтинг: +13439

      derrik2000 13 декабря, 00:25

      Невелика потеря.
      Как показал матч с Динамо, у них и Лунёв хорошо в воротах себя чувствует.

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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод > derrik2000 13 декабря, 14:39

      Лунтик соскучился по игре . К тому же место в основе ....будет сейчас очень стараться .

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