Кержаков не сыграет со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок восстанавливается после травмы.

«Кержаков получил травму на предыгровой тренировке. Слава богу, самые серьезные опасения не подтвердились. Но у него есть повреждение и он пропустит матч со «Спартаком», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.