Кержаков не сыграет со «Спартаком»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Спартака». Игрок восстанавливается после травмы.
«Кержаков получил травму на предыгровой тренировке. Слава богу, самые серьезные опасения не подтвердились. Но у него есть повреждение и он пропустит матч со «Спартаком», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
- В последнем матче «Зенита» против «Динамо» (3:1) в воротах играл Андрей Лунев.
- «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.
- Матч со «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря.
Источник: официальный сайт «Зенита»