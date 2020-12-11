«Рубин» исполнил мечту 13-летнего фаната, пригласив его на сбор команды в Сочи

Странно, почему когда рядом с Тарасовым нет его новой жены, он не совершает мерзкие и глупые поступки и выглядит вполне нормальным человеком. Но еслди рядом она, то скандал за скандалом и его поступки по отношению к окружающим людям становятся настолько мерзкими и отвратительными, что и персонаж вызывает только рвотный рефлекс
«Рубин» пригласил на сбор в Сочи своего 13-летнего болельщика Булата Идиятуллина. Это было его мечтой – побывать на море.
Идиятуллин поработал с командой на тренировке, жил в отеле вместе с игроками, пообщался с Леонидом Слуцким и Дмитрием Тарасовым. Видео доступно ниже.
- Эта поездка – часть благотворительного проекта «Рубина» «Дари мечту».
- «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
- 13 декабря команда в 18-м туре РПЛ сыграет с «Тамбовом».