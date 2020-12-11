«Рубин» исполнил мечту 13-летнего фаната, пригласив его на сбор команды в Сочи

«Рубин» пригласил на сбор в Сочи своего 13-летнего болельщика Булата Идиятуллина. Это было его мечтой – побывать на море.

Идиятуллин поработал с командой на тренировке, жил в отеле вместе с игроками, пообщался с Леонидом Слуцким и Дмитрием Тарасовым. Видео доступно ниже.