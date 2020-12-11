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    «Рубин» исполнил мечту 13-летнего фаната, пригласив его на сбор команды в Сочи

    «Рубин» пригласил на сбор в Сочи своего 13-летнего болельщика Булата Идиятуллина. Это было его мечтой – побывать на море.

    Идиятуллин поработал с командой на тренировке, жил в отеле вместе с игроками, пообщался с Леонидом Слуцким и Дмитрием Тарасовым. Видео доступно ниже.

    • Эта поездка – часть благотворительного проекта «Рубина» «Дари мечту».
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.
    • 13 декабря команда в 18-м туре РПЛ сыграет с «Тамбовом».

    Источник: ютуб-канал «Рубина»

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    11.12.2020 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      Локотоко 12 декабря 2020, 14:28

      Странно, почему когда рядом с Тарасовым нет его новой жены, он не совершает мерзкие и глупые поступки и выглядит вполне нормальным человеком. Но еслди рядом она, то скандал за скандалом и его поступки по отношению к окружающим людям становятся настолько мерзкими и отвратительными, что и персонаж вызывает только рвотный рефлекс

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    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 12 декабря 2020, 12:01

      Там где есть Леонид Виторович - всегда добрая атмосфера и поступки ...

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      Рейтинг: +27

      sasan000 12 декабря 2020, 11:08

      это и всем можно?тоже хочу!

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