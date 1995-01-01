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    Только «Зенит» из первой корзины ЛЧ не вышел в плей-офф турнира

    Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.

    Среди команд, которые были в первой корзине при жеребьевке, только одна не вышла в плей-офф турнира – это «Зенит».

    Петербуржцы набрали одно очко в шести турах и заняли последнее место в квартете, вылетев из еврокубков.

    Остальные команды из первой корзины – «Бавария», «Севилья», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Порту» и «Реал» – сыграют в 1/8 финала ЛЧ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2994

      raritet 53 секунды назад

      Ну здесь и по именам видно, что Зенит самая слабая команды еще до игр. В нынешнем состоянии команда - мальчики для битья .

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