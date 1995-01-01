Только «Зенит» из первой корзины ЛЧ не вышел в плей-офф турнира

Завершился групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Среди команд, которые были в первой корзине при жеребьевке, только одна не вышла в плей-офф турнира – это «Зенит».

Петербуржцы набрали одно очко в шести турах и заняли последнее место в квартете, вылетев из еврокубков.

Остальные команды из первой корзины – «Бавария», «Севилья», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Порту» и «Реал» – сыграют в 1/8 финала ЛЧ.