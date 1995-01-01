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    Лига чемпионов. «Реал» победил «Боруссию» М, «Интер» остался без евровесны

    «Интер» финишировал в группе Лиги чемпионов последним. В заключительном туре итальянцы сыграли вничью с украинцами.

    В другой встрече «Реал» обыграл «Боруссию» и занял первое место в группе.

    Лига чемпионов. Группа В. 6-й тур

    Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0

    Реал (Испания) – Боруссия М (Германия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бензема, 9; 2:0 – Бензема, 32.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1561

      anri1703 13 минут назад

      Да уж вот и проиграл реал 2 игры шахтеру а в итоге все равно 1 а интер 2 год чудит ладно в прошлом в ле соетели и до финала дошли а сейчас? Что то Конте не понятен ну а шахтер молодцы 3 место в такой группе

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      Рейтинг: +10199

      DeStar 40 минут назад

      ***, ну если мне кто скажет сейчас что БМ слила матч реалу не просто так, я даже может поверю. БМ будто играть не умеет и не хотел, мимо ворот лупили только ,а реал в атаке делал что хотел. там и 4-0 и 5-0 могло быть, а уж как круто закрывали бензема с обоими голами, прямо красавцы защитник) стоят и смотрят как им заносят голы и в это в решающем матче для них.. хз, ну бм то в лч все-равно)

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