Лига чемпионов. «Реал» победил «Боруссию» М, «Интер» остался без евровесны

Да уж вот и проиграл реал 2 игры шахтеру а в итоге все равно 1 а интер 2 год чудит ладно в прошлом в ле соетели и до финала дошли а сейчас? Что то Конте не понятен ну а шахтер молодцы 3 место в такой группе
«Интер» финишировал в группе Лиги чемпионов последним. В заключительном туре итальянцы сыграли вничью с украинцами.
В другой встрече «Реал» обыграл «Боруссию» и занял первое место в группе.
Лига чемпионов. Группа В. 6-й тур
Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0
Реал (Испания) – Боруссия М (Германия) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бензема, 9; 2:0 – Бензема, 32.