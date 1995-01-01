Лига чемпионов. «Реал» победил «Боруссию» М, «Интер» остался без евровесны

«Интер» финишировал в группе Лиги чемпионов последним. В заключительном туре итальянцы сыграли вничью с украинцами.

В другой встрече «Реал» обыграл «Боруссию» и занял первое место в группе.

Лига чемпионов. Группа В. 6-й тур

Интер (Италия) – Шахтер (Украина) – 0:0

Реал (Испания) – Боруссия М (Германия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 9; 2:0 – Бензема, 32.

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