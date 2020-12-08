Уткин: «Дриусси способен прогрессировать, но в «Зените» выполняет довольно служебную роль»

Блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявившего, что он играет на «дерьмовой позиции».

«Дриусси вправе так думать. «Зенит» – очень догматичная команда. Во-первых, у игрока может быть мнение по этому поводу. Во-вторых, он, видимо, разговаривал с людьми достаточно по-свойски в этот момент. А в-третьих, мы разве видим у «Зенита» в атаке какой-то поиск вариантов? Дриусси ведь, пожалуй, из тех футболистов, на которых можно заработать впоследствии. Это один из двух-трех главных активов «Зенита» наравне с Дугласом Сантосом и Барриосом. Это футболист, способный прогрессировать. В итоге в «Зените» он постоянно выполняет довольно служебную роль. Он неплохо с ней справляется, но, честно говоря, я абсолютно уверен, что он не может быть счастливым на этой позиции. Отчасти это его дело, но если он при этом видит, что еще и у его команды не особо получается играть…

Как относиться футболисту к тому, что игра не клеится и заявить о себе не получается? Дриусси, как и Барриос и некоторые другие ребята, приехал в «Зенит» не чемпионат России выигрывать. Они приехали заявить о себе в Лиге чемпионов. Конечно же, Дриусси в расстройстве. Почему нет?» — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».