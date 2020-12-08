Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Дриусси способен прогрессировать, но в «Зените» выполняет довольно служебную роль»

Уткин: «Дриусси способен прогрессировать, но в «Зените» выполняет довольно служебную роль»

8 декабря 2020, 16:51
3

Блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, заявившего, что он играет на «дерьмовой позиции».

«Дриусси вправе так думать. «Зенит» – очень догматичная команда. Во-первых, у игрока может быть мнение по этому поводу. Во-вторых, он, видимо, разговаривал с людьми достаточно по-свойски в этот момент. А в-третьих, мы разве видим у «Зенита» в атаке какой-то поиск вариантов? Дриусси ведь, пожалуй, из тех футболистов, на которых можно заработать впоследствии. Это один из двух-трех главных активов «Зенита» наравне с Дугласом Сантосом и Барриосом. Это футболист, способный прогрессировать. В итоге в «Зените» он постоянно выполняет довольно служебную роль. Он неплохо с ней справляется, но, честно говоря, я абсолютно уверен, что он не может быть счастливым на этой позиции. Отчасти это его дело, но если он при этом видит, что еще и у его команды не особо получается играть…

Как относиться футболисту к тому, что игра не клеится и заявить о себе не получается? Дриусси, как и Барриос и некоторые другие ребята, приехал в «Зенит» не чемпионат России выигрывать. Они приехали заявить о себе в Лиге чемпионов. Конечно же, Дриусси в расстройстве. Почему нет?» — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Уткин Василий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lenin26
1607446275
Нужно отпускать и не ломать парня!
Ответить
paracetamol
1607446959
Каждый должен служить на своем месте. Жирной утке этого не понять, ей нужен майдан!
Ответить
Главное Спартак без ЛЧ
1607449780
А я думал главные активы Азмун и Бирриос.
Ответить
Главные новости
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
1
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
32
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
8
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
14
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
3
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+