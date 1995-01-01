«Боевая группа»: Дзюба оценил итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Дзюбло,Мальте и Кипру ты,возможно забьёшь.А дальше с больными ногами тебе делать нечего.У тебя руки посильнее оказались,может быть,армрестлингом займешься,отточишь своё мастерство? Присвоят звание ЗМС, настоящее,ни то,что на ЧЕ-18.
Капитан сборной России Артем Дзюба отреагировал на результаты жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.
- Соперниками россиян стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.
- Матчи квалификации будут проходить с марта по ноябрь 2021 года.
«Боевая группа», – написал Дзюба в своем инстаграме.