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    «Боевая группа»: Дзюба оценил итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022

    Капитан сборной России Артем Дзюба отреагировал на результаты жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    «Боевая группа», – написал Дзюба в своем инстаграме.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 21:51
    Комментарии13
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      Рейтинг: +4403

      playsh 5 минут назад

      Дзюбло,Мальте и Кипру ты,возможно забьёшь.А дальше с больными ногами тебе делать нечего.У тебя руки посильнее оказались,может быть,армрестлингом займешься,отточишь своё мастерство? Присвоят звание ЗМС, настоящее,ни то,что на ЧЕ-18.

      0
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      Рейтинг: +2963

      raritet 43 минуты назад

      Если бы это было лет надцадь назад, я бы подумал : " Зачем нас так унижают , ставя в группу с карликами?" А сейчас что стало страшно немного: тут тебе и целая Мальта, и непреодолимый Кипр. Сомневаюсь уже , сможем ли ?

      1
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      Рейтинг: +602

      rammax fcsm 55 минут назад

      Дрочевая группа.....

      0
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      Рейтинг: +3200

      solodealer 1 час назад

      ... писал одной левой...?

      1
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      Рейтинг: +1496

      kvm 2 часа назад

      «Боевая группа», – написал Дзюба в своем инстаграме и снова придушил змею...

      7
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      Рейтинг: +13235

      derrik2000 2 часа назад

      Во!
      Полено уже "соломки подстелил".
      Молодец.
      Предусмотрительный.. ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11709

      alarm 2 часа назад

      ща юные др*черы из тарасофки сбегутся)

      1
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      Рейтинг: -922

      Бoрат > alarm 1 час назад

      Не позволим , Дзюда наш капитан ! Гыгыгы .

      4
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      Рейтинг: +1961

      аларм дубль2 > alarm 1 час назад

      рожа твоя бесстыжая!молокосос затраханный!здесь вы вояки а в деле трусы и подонки!

      1
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      Рейтинг: +3446

      Гавроша > alarm 1 час назад

      Уже сбежались!

      1
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      Рейтинг: +1961

      аларм дубль2 > Гавроша 1 час назад

      точно!ты прям вылитый юный дрочер вместе со своим братом алармом!

      1
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      Рейтинг: +7280

      alp 2 часа назад

      Группа для настоящих, боевых п и д а р а с о в

      1
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      Рейтинг: -922

      Бoрат > alp 1 час назад

      Боевых дрочунов - так будет вернее . Гыгыгы .

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