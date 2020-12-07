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РПЛ. «Сочи» победил «Ахмат» и поднялся на седьмое место

7 декабря 2020, 20:59
5

В матче 17-го тура РПЛ «Сочи» дома выиграл у «Ахмата» со счетом 2:0.

Хозяева поля забили оба гола еще до перерыва – отличились Марко Дуганджич и Артур Юсупов.

Набрав три очка, сочинцы поднялись с девятого на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Грозненцы опустились на восьмую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дуганджич, 31; 2:0 – Юсупов, 45+3.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Заика, 85), Жоаозиньо, Руденко (Пруцев, 75), Дуганджич (Варданян, 85).

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Ненахов (Быстров, 46), Нижич, Богосавац, Тимофеев (Иванов, 82), Бериша (Альсултанов, 70), Исмаэл (Адуев, 70), Харин, Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе.

Предупреждения: Дуганджич, 43; Маммана, 49; Маргасов, 60 – Ненахов, 41.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Комментарии (5)
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Просто-333
1607364270
Ух ты!
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sochi-2013
1607364857
Нельзя проигрывать командам из подвала! Надо не терять мотивации. Рано надеяться на "победу на классе"- это еще не про вас! С победой!
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Боцман59rus
1607365536
Зенит отправил в Сочи 3 нормальных ЦЗ, а сам позориться в ЛЧ с хохлом и хорватом
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zigbert
1607369322
Забей Бериша пенальти в начале матча, неизвестно как могла бы сложится игра.
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