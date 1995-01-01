Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?

    РПЛ. «Сочи» победил «Ахмат» и поднялся на седьмое место

    В матче 17-го тура РПЛ «Сочи» дома выиграл у «Ахмата» со счетом 2:0.

    Хозяева поля забили оба гола еще до перерыва – отличились Марко Дуганджич и Артур Юсупов.

    Набрав три очка, сочинцы поднялись с девятого на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Грозненцы опустились на восьмую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Сочи – Ахмат (Грозный) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дуганджич, 31; 2:0 – Юсупов, 45+3.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа (Заика, 85), Жоаозиньо, Руденко (Пруцев, 75), Дуганджич (Варданян, 85).

    «Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Ненахов (Быстров, 46), Нижич, Богосавац, Тимофеев (Иванов, 82), Бериша (Альсултанов, 70), Исмаэл (Адуев, 70), Харин, Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе.

    Предупреждения: Дуганджич, 43; Маммана, 49; Маргасов, 60 – Ненахов, 41.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19500

      Боцман59rus 31 минуту назад

      Зенит отправил в Сочи 3 нормальных ЦЗ, а сам позориться в ЛЧ с хохлом и хорватом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4091

      sochi-2013 42 минуты назад

      Нельзя проигрывать командам из подвала! Надо не терять мотивации. Рано надеяться на "победу на классе"- это еще не про вас! С победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1673

      alll-333 52 минуты назад

      Ух ты!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81181
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru