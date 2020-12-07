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    Шиманьски: «Черчесов в Польше известный человек, к нему относятся с большим уважением»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, как в Польше относятся к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

    – Когда ты играл за молодежку «Легии», главную команду возглавлял Станислав Черчесов. Вы пересекались?

    – Нет, когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек – после «Легии» к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть один шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий.

    Там знают, что Черчесов – очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу.

    • Черчесов возглавлял «Легию» с октября 2015-го по июнь 2016-го года.
    • С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6882

      FanatSerj 30 минут назад

      По этому можно мерить уровень адекватности комментаторов на сайтах.
      Казалось бы даже Полякам зашел, а у нас чабан, физрук. А там посмотришь с чем ему работать приходится, там же если не дерево то детский сад, то дрочут, то по воротам попасть не могут, то вообще физически нулевые, по прессинговать и пол тайма не могут.

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      Рейтинг: +19218

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "...когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушёл." - а то бы и не подтянули, повезло тебе.

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      Рейтинг: +9413

      paracetamol 2 часа назад

      Пусть пшеки этого физрука забирают, можно еще приплатить!

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