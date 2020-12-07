Шиманьски: «Черчесов в Польше известный человек, к нему относятся с большим уважением»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, как в Польше относятся к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

– Когда ты играл за молодежку «Легии», главную команду возглавлял Станислав Черчесов. Вы пересекались?

– Нет, когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек – после «Легии» к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть один шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий.

Там знают, что Черчесов – очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу.