Шиманьски: «Черчесов в Польше известный человек, к нему относятся с большим уважением»

По этому можно мерить уровень адекватности комментаторов на сайтах.
Казалось бы даже Полякам зашел, а у нас чабан, физрук. А там посмотришь с чем ему работать приходится, там же если не дерево то детский сад, то дрочут, то по воротам попасть не могут, то вообще физически нулевые, по прессинговать и пол тайма не могут.
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, как в Польше относятся к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.
– Когда ты играл за молодежку «Легии», главную команду возглавлял Станислав Черчесов. Вы пересекались?
– Нет, когда меня подтянули в первую команду, Черчесов ушел. Так что мы так и не встретились. Но в Польше он довольно известный человек – после «Легии» к нему относятся с большим уважением, и если появится хоть один шанс вернуть его в Варшаву, уверен, в «Легии» согласятся без раздумий.
Там знают, что Черчесов – очень качественный тренер. Еще мне запомнилось, как он зажигал на пресс-конференциях! В принципе, все это я вижу и сейчас, в России. Но тогда это было как шоу.
- Черчесов возглавлял «Легию» с октября 2015-го по июнь 2016-го года.
- С командой он выиграл чемпионат и Кубок Польши.