Директор «Рубина» Сайманов: «Урунов нужен нам. Он уже сейчас бы получал практику в Казани»

Олег Сайманов, генеральный директор «Рубина», подтвердил заинтересованность в полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове. Предложение в Москву уже отправлено.

«Могу подтвердить слова Шамиля Газизова, что «Рубин» отправил предложение «Спартаку» по Урунову. «Рубин» заинтересован в этом игроке, мы по нему в «Уфу» до перехода в «Спартак» тоже делали предложение. Урунов в «Спартаке» всe равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен «Рубину».

Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в «Рубине». У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас в «Рубине», – уверен Сайманов.