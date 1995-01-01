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    Директор «Рубина» Сайманов: «Урунов нужен нам. Он уже сейчас бы получал практику в Казани»

    Олег Сайманов, генеральный директор «Рубина», подтвердил заинтересованность в полузащитнике «Спартака» Остоне Урунове. Предложение в Москву уже отправлено.

    «Могу подтвердить слова Шамиля Газизова, что «Рубин» отправил предложение «Спартаку» по Урунову. «Рубин» заинтересован в этом игроке, мы по нему в «Уфу» до перехода в «Спартак» тоже делали предложение. Урунов в «Спартаке» всe равно не играет. Поэтому мы сделали предложение, и оно не просто так — значит, это тот игрок, который нужен «Рубину».

    Это молодой 19-летний парень, которому нужна практика. Мы его видим в «Рубине». У нас он получит игровое время, Урунов уже сейчас играл бы у нас в «Рубине», – уверен Сайманов.

    • В текущем сезоне Урунов провел за «Спартак» 8 матчей и забил 1 гол.
    • В августе клуб купил игрока за 1 миллион евро.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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