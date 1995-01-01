Кокорин получил мышечное микроповреждение

Стала известна причина отсутствия нападающего Александра Кокорина в заявке «Спартака» на матч 17-го тура РПЛ против «Тамбова».

Как сообщает официальный сайт московского клуба, футболист получил микроповреждение четырeхглавой мышцы в поединке с «Ротором» (2:0) и пока не готов играть.

Возвращение форварда в строй ожидается в середине следующей недели.

В текущем сезоне Кокорин провел за «Спартак» десять матчей, забил два гола и сделал два ассиста.