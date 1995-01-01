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    Кокорин получил мышечное микроповреждение

    Стала известна причина отсутствия нападающего Александра Кокорина в заявке «Спартака» на матч 17-го тура РПЛ против «Тамбова».

    Как сообщает официальный сайт московского клуба, футболист получил микроповреждение четырeхглавой мышцы в поединке с «Ротором» (2:0) и пока не готов играть.

    Возвращение форварда в строй ожидается в середине следующей недели.

    В текущем сезоне Кокорин провел за «Спартак» десять матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии31
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      Рейтинг: +3352

      Гавроша 4 минуты назад

      А кто же будет бить пенальти? Ведь они его за этим и покупали!

      0
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      Рейтинг: +1339

      geroin161 56 минут назад

      Всем всё равно, что с ним.
      Спартак, списывайте в ФНЛ его, там он кушать захочет, будет играть без травм. Они исчезнут сразу)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3755

      Cleaner 1 час назад

      Купили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14408

      vladimir-7 1 час назад

      Берегут, берегут Кокорина на игру с Зенитом, как хрустальный кубок.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4133

      Виталий Орехов > vladimir-7 13 минут назад

      Будет ли толк?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1213

      латунный сепаратист 1 час назад

      главноное чтобы не пах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +123

      Янвapь 69 > латунный сепаратист 1 час назад

      Какулин ещё тот затейник, и главное чтобы не табуреткой

      1
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      Рейтинг: +2224

      AZ 1 час назад

      Синдром Дзюбы?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Aleksey! 1 час назад

      Бзднул сильно. Трещинка. Микротравма. Больничный.

      0
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      Рейтинг: +5404

      серега кашин 1 час назад

      через матч травмы с этим надо что то делать мед штабу

      0
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      Рейтинг: +1480

      kvm 1 час назад

      кокоша сломал писю, пытаясь передрочить шлюбу

      3
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      Рейтинг: +19363

      Боцман59rus 1 час назад

      Какой талант, такое и повреждение

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