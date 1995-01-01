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    Байрамян: «Карпин постоянно меня травил, это задевало»

    Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью пресс-службе РПЛ рассказал о своих отношениях с главным тренером команды Валерием Карпиным.

    – Вы рассказывали в прошлом году, что Карпин всегда находит новые слова на установках, не повторяется. Как он вас мотивировал?

    – Если посмотреть мою статистику, она сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до этих двух игр с «Рубином» и «Динамо» (Байрамян забил три гола в этих матчах – примечание «Бомбардира») у меня вообще не было результативных действий. Георгич постоянно меня травил. Например, спрашивал: «Сколько у тебя голов?» Я отвечал: «Бублик, ноль». Он опять: «А голевых сколько?» Я говорил: «Тоже ноль».

    Георгич всегда так шутит – с одной стороны, это весело, но меня как игрока атаки это задевало. Мне хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться – это сработало. Только пока этого мало, чтобы Карпин был доволен. Он всегда хочет, чтобы всe было идеально, на высшем уровне, и это здорово.

    – Валерий Георгиевич однажды сказал журналистам, что он всегда чем-то недоволен вне зависимости от результата. После побед над «Рубином» и «Динамо» тоже предъявлял?

    – Конечно, но он адекватный человек: сначала всегда поздравляет с победой, говорит, какие были хорошие моменты, а потом показывает, где можно было сыграть лучше или кто-то недоработал. В этом весь Карпин: он никогда не бывает довольным, и даже если мы сыграли хорошо, всегда говорит, что можно было играть лучше.

    – К вам лично были претензии?

    – Были, есть и будут, но пусть это останется секретом. У него есть претензии, и они по делу. Я их принимаю и буду работать дальше.

    • В текущем сезоне Байрамян забил три гола в 13 матчах.
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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2210

      Nerlinger 1 час назад

      Чем? Колбасой просроченной ?

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