Зе Луиш признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

Болельщики «Локомотива» путем голосования выбрали лучшего футболиста команды по итогам ноября.

Этого звания удостоился нападающий Зе Луиш, чью кандидатуру поддержали 34,49 процента опрошенных.

Второе место занял Владислав Игнатьев (22,75%), третье – Гилерме (18,2%), четвертое – Мурило (14,18%), пятое – Даниил Куликов (10,38%).

В ноябре Зе Луиш провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.