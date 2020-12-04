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    Зе Луиш признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре

    Болельщики «Локомотива» путем голосования выбрали лучшего футболиста команды по итогам ноября.

    Этого звания удостоился нападающий Зе Луиш, чью кандидатуру поддержали 34,49 процента опрошенных.

    Второе место занял Владислав Игнатьев (22,75%), третье – Гилерме (18,2%), четвертое – Мурило (14,18%), пятое – Даниил Куликов (10,38%).

    В ноябре Зе Луиш провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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