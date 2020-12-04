Широков – об избиении арбитра Данченкова: «Некрасивый поступок. Возможно, это помешает мне в жизни»

Бывший капитан сборной России Роман Широков после переноса судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова ответил на вопросы журналистов.

– Вы были готовы пойти на то, чтобы компенсировать человеку моральные издержки? Почему он не согласен?

– Я не знаю, никаких исков не заявляли, мне предложили на очной ставке это сделать, но пока ничего нет.

– Согласны с его словами о том, что ваши извинения были не искренними?

– А как это определить – искренние или неискренние? Мне кажется, самое главное, что они были.

– В случае моральной компенсации, какую сумму вы были бы готовы дать?

– В рамках каких-то нормальных обстоятельств. Там же можно любую сумму дать.

– Миллионов 50?

– Ну да...

– А нет ощущений, что это будет раздевание до трусов?

– У меня пока вообще нет никаких ощущений. Никто ничего не заявлял, трудно гадать на кофейной гуще. Возьмите судебную практику, когда говорите о 50 миллионах, и посмотрите, сколько дают, чтобы быть подготовленными.

– Почему с вашей стороны нет никаких свидетелей?

– А какие свидетели с моей стороны? Я вину признал. Какие проблемы? От чего защищаться – от самого себя что ли? Я же не говорю, что этого не было и не прошу переквалифицировать дело и так далее.

Я же сказал, что поступок, мягко говоря, не очень хороший, и он не должен был вообще произойти. Некрасивый поступок. Но, к сожалению, он произошел. Я не отрицаю, что это я сделал. Поэтому какие тут свидетели с моей стороны?

– Нынешняя ситуация мешает вам в обычной жизни?

– Честно говоря, не знаю. Возможно, помешает. Возможно, были бы какие-то предложения по работе, но пока такие обстоятельства.

– Чувствовали поддержку людей из футбольного сообщества?

– Да, безусловно. Самое главное, что семья меня поддерживает.

– Арбитр Данченков сказал, что его поддержало судейское сообщество.

– Здорово. Меня несудейское сообщество поддержало.