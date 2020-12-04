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    Широков – об избиении арбитра Данченкова: «Некрасивый поступок. Возможно, это помешает мне в жизни»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков после переноса судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова ответил на вопросы журналистов.

    – Вы были готовы пойти на то, чтобы компенсировать человеку моральные издержки? Почему он не согласен?

    – Я не знаю, никаких исков не заявляли, мне предложили на очной ставке это сделать, но пока ничего нет.

    – Согласны с его словами о том, что ваши извинения были не искренними?

    – А как это определить – искренние или неискренние? Мне кажется, самое главное, что они были.

    – В случае моральной компенсации, какую сумму вы были бы готовы дать?

    – В рамках каких-то нормальных обстоятельств. Там же можно любую сумму дать.

    – Миллионов 50?

    – Ну да...

    – А нет ощущений, что это будет раздевание до трусов?

    – У меня пока вообще нет никаких ощущений. Никто ничего не заявлял, трудно гадать на кофейной гуще. Возьмите судебную практику, когда говорите о 50 миллионах, и посмотрите, сколько дают, чтобы быть подготовленными.

    – Почему с вашей стороны нет никаких свидетелей?

    – А какие свидетели с моей стороны? Я вину признал. Какие проблемы? От чего защищаться – от самого себя что ли? Я же не говорю, что этого не было и не прошу переквалифицировать дело и так далее.

    Я же сказал, что поступок, мягко говоря, не очень хороший, и он не должен был вообще произойти. Некрасивый поступок. Но, к сожалению, он произошел. Я не отрицаю, что это я сделал. Поэтому какие тут свидетели с моей стороны?

    – Нынешняя ситуация мешает вам в обычной жизни?

    – Честно говоря, не знаю. Возможно, помешает. Возможно, были бы какие-то предложения по работе, но пока такие обстоятельства.

    – Чувствовали поддержку людей из футбольного сообщества?

    – Да, безусловно. Самое главное, что семья меня поддерживает.

    – Арбитр Данченков сказал, что его поддержало судейское сообщество.

    – Здорово. Меня не судейское сообщество поддержало.

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    Источник: Sport24

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