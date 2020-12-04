Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков – об избиении арбитра Данченкова: «Некрасивый поступок. Возможно, это помешает мне в жизни»

Широков – об избиении арбитра Данченкова: «Некрасивый поступок. Возможно, это помешает мне в жизни»

4 декабря 2020, 17:21
9

Бывший капитан сборной России Роман Широков после переноса судебного заседания по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова ответил на вопросы журналистов.

– Вы были готовы пойти на то, чтобы компенсировать человеку моральные издержки? Почему он не согласен?

– Я не знаю, никаких исков не заявляли, мне предложили на очной ставке это сделать, но пока ничего нет.

– Согласны с его словами о том, что ваши извинения были не искренними?

– А как это определить – искренние или неискренние? Мне кажется, самое главное, что они были.

– В случае моральной компенсации, какую сумму вы были бы готовы дать?

– В рамках каких-то нормальных обстоятельств. Там же можно любую сумму дать.

– Миллионов 50?

– Ну да...

– А нет ощущений, что это будет раздевание до трусов?

– У меня пока вообще нет никаких ощущений. Никто ничего не заявлял, трудно гадать на кофейной гуще. Возьмите судебную практику, когда говорите о 50 миллионах, и посмотрите, сколько дают, чтобы быть подготовленными.

– Почему с вашей стороны нет никаких свидетелей?

– А какие свидетели с моей стороны? Я вину признал. Какие проблемы? От чего защищаться – от самого себя что ли? Я же не говорю, что этого не было и не прошу переквалифицировать дело и так далее.

Я же сказал, что поступок, мягко говоря, не очень хороший, и он не должен был вообще произойти. Некрасивый поступок. Но, к сожалению, он произошел. Я не отрицаю, что это я сделал. Поэтому какие тут свидетели с моей стороны?

– Нынешняя ситуация мешает вам в обычной жизни?

– Честно говоря, не знаю. Возможно, помешает. Возможно, были бы какие-то предложения по работе, но пока такие обстоятельства.

– Чувствовали поддержку людей из футбольного сообщества?

– Да, безусловно. Самое главное, что семья меня поддерживает.

– Арбитр Данченков сказал, что его поддержало судейское сообщество.

– Здорово. Меня несудейское сообщество поддержало.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Синитсосит
1607093247
интересно, базара нет, широков поступил очень некрасиво, но, разве речь идёт о каком то жестоком преступлении по пьяни, да тогда полстраны посадите, Широков не футболист, и речь о дисквалификации не идёт, данченко пёс, решил бабла стругануть, ну получит тыщ 50, суд много не даст
Ответить
alp
1607093950
поступок дегенерата.. хорошо бы широкова вообще забыли все сми.. пусь дома сидит епта
Ответить
SIRIUS 2002
1607105784
Ну дал в рог.. признал.. Если бы было во дворе..никто бы миллиона не запросил.. Все условно, ..да виноват но никто с нас с Вами не запросит даже миллиона.. потому что мы НИЩИЕ..хотя доход конечно у всех разный..у меня 80 рублей в месяц..
Ответить
Niko
1607147617
За это точно стоит сажать. Не на долго, без строгача, но однозначно. А аргумент что пол страны, ну давайте превратимся в аборигенов и будем выгораживать кулаками махающих потому что у нас так полстраны живёт. Бред несёте, честное слово. С коррупцией не боремся, да потому что все у нас такие, чуваки стульями машут, да ладно штраф стоит дать, этот идиот царьком себя возомнил из-за товарищеского матча с кулаками на человека налетел, пол страны у вас так живут. Я всю жизнь играю и подобных инцидентов было максимум с десяток, и то в основном ещё в подростковом возрасте. Взрослые максимум потолкаются. В какой вы полстране живете гангстеры?
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
27
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
4
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
2
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
11
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
2
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
11
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
17
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
10
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
10
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
12
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+