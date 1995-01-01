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    Агент: «Спартак» пытался купить Эвандера через предложение «Уфы»

    Эвандро Феррейра, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Эвандера, заявил, что «Спартак» действительно мог пытаться подписать его клиента, используя при переговорах третий клуб.

    «Да, я слышал от представителей «Мидтьюлланда», что такое предложение от «Уфы» по Эвандеру действительно было. Думаю, «Спартак» пытался купить моего игрока через предложение «Уфы». Это было сделано для того, чтобы снизить стоимость Эвандера. Это было намерением «Спартака».

    Я не знаю, почему сделка не состоялась. Люди из «Спартака» общались со мной лишь по Эвандеру – качествам, условиям и прочему. Все финансовые дела «Спартак» вeл непосредственно с «Мидтьюлландом». Понятия не имею, почему «Спартак» не закончил начатое», – сказал агент.

    • О возможном переходе бразильца в «Спартак» сообщалось в начале октября.
    • Эвандер выступает за «Мидтьюлланд» с августа 2018 года.
    • Хавбек провел 78 матчей, забил 20 голов и сделал 15 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11245

      alarm 56 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор мутным рылам!

      -5
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      Рейтинг: +4855

      afw13 > alarm 34 минуты назад

      и не говори, отдать 40 мультов за бестолкового малкома, красная цена которому 15 лямов в базарный день - тут нехилым откатом попахивает, позор этим бессовестным рылам, внаглую ворующим у газпрома )

      3
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      Рейтинг: +11627

      KLIM777 > afw13 25 минут назад

      ну да, у него цена 30, он молодой, играл в барсе и цена ему 15)))) смешно)

      1
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      Рейтинг: +907

      Max Bobr 1 час назад

      Еще один мутный трансфер

      0
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      Рейтинг: +8977

      BRO_football 1 час назад

      И в результате Уфа продаст Эвандера в Спартак тысяч за 50 рублей, а не евро. Классика!

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