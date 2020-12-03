Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Спартак» пытался купить Эвандера через предложение «Уфы»

Агент: «Спартак» пытался купить Эвандера через предложение «Уфы»

3 декабря 2020, 19:56
9

Эвандро Феррейра, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Эвандера, заявил, что «Спартак» действительно мог пытаться подписать его клиента, используя при переговорах третий клуб.

«Да, я слышал от представителей «Мидтьюлланда», что такое предложение от «Уфы» по Эвандеру действительно было. Думаю, «Спартак» пытался купить моего игрока через предложение «Уфы». Это было сделано для того, чтобы снизить стоимость Эвандера. Это было намерением «Спартака».

Я не знаю, почему сделка не состоялась. Люди из «Спартака» общались со мной лишь по Эвандеру – качествам, условиям и прочему. Все финансовые дела «Спартак» вeл непосредственно с «Мидтьюлландом». Понятия не имею, почему «Спартак» не закончил начатое», – сказал агент.

  • О возможном переходе бразильца в «Спартак» сообщалось в начале октября.
  • Эвандер выступает за «Мидтьюлланд» с августа 2018 года.
  • Хавбек провел 78 матчей, забил 20 голов и сделал 15 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Мидтьюлланд Эвандер
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1607014911
И в результате Уфа продаст Эвандера в Спартак тысяч за 50 рублей, а не евро. Классика!
Ответить
Max Bobr
1607015353
Еще один мутный трансфер
Ответить
САДЫЧОК
1607023587
Лучше купите Осипенко из Ростова , вместо днища Джикии , у которого ни паса ни роста , ни отбора , ни игры головой и все время убегает куда -то !!! И это центральный защитник Бл@ть !
Ответить
Главные новости
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
23
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
4
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
7
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
4
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
2
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
11
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
Все новости
Все новости
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
11
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
2
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
2
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
11
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
17
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
9
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
10
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
2
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
12
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+