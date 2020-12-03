Агент: «Спартак» пытался купить Эвандера через предложение «Уфы»

Эвандро Феррейра, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Эвандера, заявил, что «Спартак» действительно мог пытаться подписать его клиента, используя при переговорах третий клуб.

«Да, я слышал от представителей «Мидтьюлланда», что такое предложение от «Уфы» по Эвандеру действительно было. Думаю, «Спартак» пытался купить моего игрока через предложение «Уфы». Это было сделано для того, чтобы снизить стоимость Эвандера. Это было намерением «Спартака».

Я не знаю, почему сделка не состоялась. Люди из «Спартака» общались со мной лишь по Эвандеру – качествам, условиям и прочему. Все финансовые дела «Спартак» вeл непосредственно с «Мидтьюлландом». Понятия не имею, почему «Спартак» не закончил начатое», – сказал агент.