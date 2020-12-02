Глава профсоюза футболистов – об угрозах игроку брянского «Динамо»: «Подключились правоохранительные органы»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о том, как проходит расследование о сокрытии положительных тестов на коронавирус в брянском «Динамо».

Также он рассказал о реакции правоохранительных органов на угрозы в адрес защитника Андрея Луканченкова после публикации письма с критикой начальника команды Валерия Корнеева.

«Мы на себя взяли часть функций расследования этого процесса, связались в том числе с ребятами, которых пытались обвинить в неправильных показаниях. Мы все показания получили на руки напрямую от них.

Никто никого не обманывал: там четко расписано, где и кто был, что знал, кому сдавались тесты. Достаточно понятная картина, футболисты не знали, что у них были позитивные тесты на момент игры. И никто бы из них рисковать не стал, двое из трех достаточно опытные футболисты, они не стали бы убивать себя.

Расследование идет серьезное, переложить ответственность не получится. Уверен, виновные понесут наказание достаточно суровое, чтобы отбить желание у других заниматься подобными вещами.

Если брать ситуацию с угрозами капитану, то там подключились правоохранительные органы. По поводу истории с сомнительными тестами футболистов я пока не слышал о разбирательствах со стороны полиции.

Думаю, на основании расследования ФНЛ, которое мониторится РФС и нами, при наличии оснований, органы подключатся. Мне кажется, если там действительно от людей скрыли факт положительных тестов и выставили на игру, то это вопрос для правоохранительных органов. Но это мое личное мнение», – рассказал «Спорт-Экспрессу» Зотов.

ФНЛ 18 ноября сообщила, что начала служебную проверку в информацией о возможном участии заразившихся коронавирусом футболистов «Динамо» в матче 6-го тура ФНЛ с «Иртышом» (1:0), который проходил 30 августа.

На одной из тренировок «Динамо» друг начальника команды Корнеева угрожал защитнику Луканченкову. В частности, он сказал: «Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. Ты просто задумайся» .

«Друг Корнеева сказал: «У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» – об угрозах