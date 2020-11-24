«Друг Корнеева сказал: «У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» – об угрозах

Игрок брянского «Динамо» Андрей Луканченков рассказал об угрозах в свой адрес после публикации письма с критикой начальника команды Валерия Корнеева.

«Произошла одна ситуация. Не знаю, наглость это или безрассудство. Под конец тренировки Корнеев привeл своего друга на базу. Ребята тренировались на естественном поле, я на искусственном бегал, восстанавливался после травмы.

Вижу, Корнеев стоит и показывает на меня пальцем, этот чудак на меня смотрит, и Корнеев отходит в сторону. Этот меня окликает, я подхожу. Он говорит: «Слышишь, Корнеев – мой братуха, и вы его не обижайте. Вы что там за бред про него пишете?»

Я говорю, что это не бред, а чистая правда. Он говорит: «Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. Ты просто задумайся». Я спросил: «Ты мне что, угрожаешь?» Он говорит: «Нет, я просто предупреждаю». И это было во время занятия», – сказал Луканченков в интервью Евгению Савину.

ФНЛ 18 ноября сообщила, что начала служебную проверку в информацией о возможном участии заразившихся коронавирусом футболистов «Динамо» в матче 6-го тура ФНЛ с «Иртышом» (1:0), который проходил 30 августа.

Игроку брянского «Динамо» на тренировке угрожали расправой