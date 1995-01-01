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    «Друг Корнеева сказал: «У тебя здесь семья, ты подумай». Игрок брянского «Динамо» – об угрозах

    Игрок брянского «Динамо» Андрей Луканченков рассказал об угрозах в свой адрес после публикации письма с критикой начальника команды Валерия Корнеева.

    «Произошла одна ситуация. Не знаю, наглость это или безрассудство. Под конец тренировки Корнеев привeл своего друга на базу. Ребята тренировались на естественном поле, я на искусственном бегал, восстанавливался после травмы.

    Вижу, Корнеев стоит и показывает на меня пальцем, этот чудак на меня смотрит, и Корнеев отходит в сторону. Этот меня окликает, я подхожу. Он говорит: «Слышишь, Корнеев – мой братуха, и вы его не обижайте. Вы что там за бред про него пишете?»

    Я говорю, что это не бред, а чистая правда. Он говорит: «Слышишь, у тебя здесь семья, ты подумай. Ты просто задумайся». Я спросил: «Ты мне что, угрожаешь?» Он говорит: «Нет, я просто предупреждаю». И это было во время занятия», – сказал Луканченков в интервью Евгению Савину.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +282

      mama1991 7 минут назад

      мафиози с р а н ы е.... потом будет этот угрожала плакать и на всю страну извииняться перед пацаном, или прятаться и отмазыватся что он ничего не говорил....

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      Рейтинг: +41

      33нск 35 минут назад

      Из всего потока инфы про Динамо Брянск ясно одно - клуб сливают в ПФЛ, а ведь так хорошо начали сезон

      0
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      Рейтинг: +6605

      Hektor 84 38 минут назад

      Надеюсь эти два чудика из 90-х получат по заслугам

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1808

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Бандитская страна - что тут скажешь.

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