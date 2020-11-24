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  • Игроку брянского «Динамо» на тренировке угрожали расправой

Игроку брянского «Динамо» на тренировке угрожали расправой

24 ноября 2020, 18:18
2

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы защитника брянского «Динамо» Андрея Луканченкова, заявил, что во время тренировки неизвестный угрожал футболисту физической расправой.

16 сентября на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова было написано письмо в отношении начальника команды Валерия Корнеева, подписанное 22 футболистами. После того как я опубликовал письмо в своем телеграм-канале, стали происходить странные вещи: на сайте «Динамо» Андрея Луканченкова обвинили в провоцировании ситуации, что он ввел в заблуждение игроков, составив это письмо. Позднее Трусов пришел к команде, и все подтвердили, что письмо имело место быть. После этого главный тренер Александр Горбачев и Корнеев убедили Трусова в фиктивности письма.

Клуб подменил информацию о положительных тестах на коронавирус от 28 августа, выявленных у четырех футболистов и трех сотрудников персонала, для участия в матче с «Иртышом» в ФНЛ, и делегату были предоставлены данные по отрицательным тестам от 25 августа. В этом матче играли три зараженных COVID-19, после чего двое из них заболели пневмонией. Футболисты не знали о своем заражении. Позднее заболели минимум 12 футболистов «Динамо». В результате повторных тестов команду посадили на карантин, клуб получил три технических поражения.

Понимая, что грозят санкции, Корнеев решил воздействовать на Луканченкова. Его пытались выселить базы, снять с питания. Директор базы отказался делать это без письменного приказа. Сейчас игрок восстанавливается после травмы. Сегодня на тренировке на футбольное поле вышли Корнеев и неизвестный мужчина. Корнеев указал на Андрея, а между неизвестным и футболистом прошла беседа, в которой ему угрожали физической расправой. Я уже проинформировал ФНЛ об этой ситуации. Это за гранью добра и зла. Луканченков поехал в полицию писать заявление», – сказал юрист.

  • ФНЛ 18 ноября сообщила, что начала служебную проверку в информацией о возможном участии заразившихся коронавирусом футболистов «Динамо» в матче 6-го тура ФНЛ с «Иртышом» (1:0), который проходил 30 августа.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. ФНЛ Динамо Бр Луканченков Андрей
Комментарии (2)
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Hektor 84
1606237451
Оказывается существуют еще такие дибилоиды из 90-х
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AZ
1606238125
Ну должен же был и наш город попасть в "главное" ))
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