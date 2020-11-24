Игроку брянского «Динамо» на тренировке угрожали расправой

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы защитника брянского «Динамо» Андрея Луканченкова, заявил, что во время тренировки неизвестный угрожал футболисту физической расправой.

16 сентября на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Трусова было написано письмо в отношении начальника команды Валерия Корнеева, подписанное 22 футболистами. После того как я опубликовал письмо в своем телеграм-канале, стали происходить странные вещи: на сайте «Динамо» Андрея Луканченкова обвинили в провоцировании ситуации, что он ввел в заблуждение игроков, составив это письмо. Позднее Трусов пришел к команде, и все подтвердили, что письмо имело место быть. После этого главный тренер Александр Горбачев и Корнеев убедили Трусова в фиктивности письма.

Клуб подменил информацию о положительных тестах на коронавирус от 28 августа, выявленных у четырех футболистов и трех сотрудников персонала, для участия в матче с «Иртышом» в ФНЛ, и делегату были предоставлены данные по отрицательным тестам от 25 августа. В этом матче играли три зараженных COVID-19, после чего двое из них заболели пневмонией. Футболисты не знали о своем заражении. Позднее заболели минимум 12 футболистов «Динамо». В результате повторных тестов команду посадили на карантин, клуб получил три технических поражения.

Понимая, что грозят санкции, Корнеев решил воздействовать на Луканченкова. Его пытались выселить базы, снять с питания. Директор базы отказался делать это без письменного приказа. Сейчас игрок восстанавливается после травмы. Сегодня на тренировке на футбольное поле вышли Корнеев и неизвестный мужчина. Корнеев указал на Андрея, а между неизвестным и футболистом прошла беседа, в которой ему угрожали физической расправой. Я уже проинформировал ФНЛ об этой ситуации. Это за гранью добра и зла. Луканченков поехал в полицию писать заявление», – сказал юрист.