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    Уткин: «Газизову надо обязательно съездить в Питер, поискать свою перчатку. Она же там валяется»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал возможную отставку Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака» после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (16 декабря), вспомнив его высказывание про брошенную перчатку.

    «Не думаю, что Шамиля Газизова уволят до конца первой части сезона. Не по-людски.

    Последняя игра в Питере. Ему надо обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку. Она же там где-то валяется. Зима близко, рукам тоже нужно тепло», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4239

      Дядя Серёжа 1 минуту назад

      У бомжей не заваляется.

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      Рейтинг: +9341

      paracetamol 22 минуты назад

      Не по-людски, а по-свински!

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      Рейтинг: +14336

      vladimir-7 29 минут назад

      Газик поедет в Питер за перчаткой, там и останется помогать Зениту.

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      Рейтинг: +9341

      paracetamol > vladimir-7 22 минуты назад

      Нахр он сдался!

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      Рейтинг: +5386

      серега кашин 1 час назад

      вася любит с умничать

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      Рейтинг: +9653

      JTherry 1 час назад

      юмор у Васи (про перчатку) на уровне ребят из КВН, но тем хоть деньги за это платят...

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