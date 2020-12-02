Уткин: «Газизову надо обязательно съездить в Питер, поискать свою перчатку. Она же там валяется»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал возможную отставку Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака» после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (16 декабря), вспомнив его высказывание про брошенную перчатку.

«Не думаю, что Шамиля Газизова уволят до конца первой части сезона. Не по-людски.

Последняя игра в Питере. Ему надо обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку. Она же там где-то валяется. Зима близко, рукам тоже нужно тепло», – написал Уткин в своем телеграм-канале.