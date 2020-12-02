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  • Уткин: «Газизову надо обязательно съездить в Питер, поискать свою перчатку. Она же там валяется»

Уткин: «Газизову надо обязательно съездить в Питер, поискать свою перчатку. Она же там валяется»

2 декабря 2020, 09:59
14

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал возможную отставку Шамиля Газизова с поста гендиректора «Спартака» после матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (16 декабря), вспомнив его высказывание про брошенную перчатку.

«Не думаю, что Шамиля Газизова уволят до конца первой части сезона. Не по-людски.

Последняя игра в Питере. Ему надо обязательно туда съездить. Поискать свою перчатку. Она же там где-то валяется. Зима близко, рукам тоже нужно тепло», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Федун Леонид Уткин Василий Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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JTherry
1606893766
юмор у Васи (про перчатку) на уровне ребят из КВН, но тем хоть деньги за это платят...
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серега кашин
1606894639
вася любит с умничать
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vladimir-7
1606897659
Газик поедет в Питер за перчаткой, там и останется помогать Зениту.
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paracetamol
1606898076
Не по-людски, а по-свински!
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Дядя Серёжа
1606899340
У бомжей не заваляется.
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plehanov6
1606900197
Уткин - остряк!!! Только, даже тупой армейский юмор, на много острей уткинского желеобразного!!!
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CSKA471
1606906806
Вася, как всегда тонок!)
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Сильвербой
1606919988
Что нужно рукам, лучше всех ответит Артем Дзюба!
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