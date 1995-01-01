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    Кузяев: «Согласен с Семаком, Лига чемпионов – это праздник»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о Лиге чемпионов.

    — Сергей Семак говорил, что Лига чемпионов — это праздник. Едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие от игры? Чувствуете, что вы по-прежнему участники этого праздника?

    — Согласен. Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть участниками турнира, в Бельгии нас ждет непростая, но интересная игра.

    — Какие ошибки команда допустила в первом матче с «Брюгге»?

    — В первом тайме мы действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный, атакующий футбол. Надо не допустить такого, чтобы в Бельгии мы играли пассивно. Нам необходимы очки, постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут, – сказал Кузяев.

    • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
    • Начало игры – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +867

      O-Z 2 минуты назад

      К сожалению это не ваш праздник

      0
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      Рейтинг: +2879

      raritet 20 минут назад

      Я бы сказал даже более развернуто; ЛЧ -это праздник, на котором нас имеют все желающие, но забыл как это называется" -и Кузяев сокрушенно почесал в одном месте...

      0
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      Рейтинг: +19288

      Боцман59rus 38 минут назад

      Вы туда как попали?
      Как же о,в,ц,е,е,мы з,а,е,п,л,и, россию

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