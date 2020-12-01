Кузяев: «Согласен с Семаком, Лига чемпионов – это праздник»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о Лиге чемпионов.

— Сергей Семак говорил, что Лига чемпионов — это праздник. Едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие от игры? Чувствуете, что вы по-прежнему участники этого праздника?

— Согласен. Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть участниками турнира, в Бельгии нас ждет непростая, но интересная игра.

— Какие ошибки команда допустила в первом матче с «Брюгге»?

— В первом тайме мы действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный, атакующий футбол. Надо не допустить такого, чтобы в Бельгии мы играли пассивно. Нам необходимы очки, постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут, – сказал Кузяев.