Кузяев: «Согласен с Семаком, Лига чемпионов – это праздник»

К сожалению это не ваш праздник
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о Лиге чемпионов.
— Сергей Семак говорил, что Лига чемпионов — это праздник. Едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие от игры? Чувствуете, что вы по-прежнему участники этого праздника?
— Согласен. Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть участниками турнира, в Бельгии нас ждет непростая, но интересная игра.
— Какие ошибки команда допустила в первом матче с «Брюгге»?
— В первом тайме мы действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный, атакующий футбол. Надо не допустить такого, чтобы в Бельгии мы играли пассивно. Нам необходимы очки, постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут, – сказал Кузяев.
- «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
- Начало игры – в 23:00 по Москве.