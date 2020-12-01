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  • Кузяев: «Согласен с Семаком, Лига чемпионов – это праздник»

Кузяев: «Согласен с Семаком, Лига чемпионов – это праздник»

1 декабря 2020, 13:26
10

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился мнением о Лиге чемпионов.

— Сергей Семак говорил, что Лига чемпионов — это праздник. Едете ли вы в Брюгге с желанием получить удовольствие от игры? Чувствуете, что вы по-прежнему участники этого праздника?

— Согласен. Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть участниками турнира, в Бельгии нас ждет непростая, но интересная игра.

— Какие ошибки команда допустила в первом матче с «Брюгге»?

— В первом тайме мы действовали немного пассивно и только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный, атакующий футбол. Надо не допустить такого, чтобы в Бельгии мы играли пассивно. Нам необходимы очки, постараемся играть в более агрессивный футбол с первых минут, – сказал Кузяев.

  • «Зенит» сыграет с «Брюгге» в среду, 2 декабря.
  • Начало игры – в 23:00 по Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Звезда Кузяев Далер Семак Сергей
Комментарии (10)
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Отправить
Боцман59rus
1606818755
Вы туда как попали? Как же о,в,ц,е,е,мы з,а,е,п,л,и, россию
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raritet
1606819847
Я бы сказал даже более развернуто; ЛЧ -это праздник, на котором нас имеют все желающие, но забыл как это называется" -и Кузяев сокрушенно почесал в одном месте...
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O-Z
1606820922
К сожалению это не ваш праздник
Ответить
ROSTOV SUPER
1606829139
На этом празднике вы разносчики очков по чужим копилкам !
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Nerlinger
1606829517
Но уж точно не ваш с Семаком
Ответить
Сильвербой
1606832740
А для вас еще и секс-вечеринка, на которой вы в позе собаки постоянно!!!
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portero
1606835343
А вы на этом празнике - еда или шуты...
Ответить
Axe111
1606836439
Клоуны на празднике
Ответить
Алекс636363
1606853236
но праздник не для нас. для нас - сплошной мазохизм
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