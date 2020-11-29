Лангле травмировался в матче с «Осасуной». Он был единственным здоровым центрдефом основы

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле получил травму в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).

Француз вывихнул голеностоп после подката полузащитника памплонцев Рубена Гарсии и был заменен на Карлоса Аленью. По словам главного тренера каталонцев Рональда Кумана, травма оказалась не очень серьезной, однако нужно дождаться результатов обследования.

Лангле оставался единственным здоровым чистым центральным защитником в основном составе. Ранее из-за различных повреждений выбыли Жерар Пике, Самуэль Умтити и Рональд Араухо.