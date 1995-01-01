Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Лангле травмировался в матче с «Осасуной». Он был единственным здоровым центрдефом основы

    Защитник «Барселоны» Клеман Лангле получил травму в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (0:0).

    Француз вывихнул голеностоп после подката полузащитника памплонцев Рубена Гарсии и был заменен на Карлоса Аленью. По словам главного тренера каталонцев Рональда Кумана, травма оказалась не очень серьезной, однако нужно дождаться результатов обследования.

    Лангле оставался единственным здоровым чистым центральным защитником в основном составе. Ранее из-за различных повреждений выбыли Жерар Пике, Самуэль Умтити и Рональд Араухо.

    • В этом сезоне Примеры Лангле отыграл восемь матчей
    • «Барселона» идет в чемпионате Испании на седьмом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2365

      SarJr 1 час назад

      ну что, теперь в защиту "брайтвайта" купят еще даже до зимы?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10170

      DeStar 1 час назад

      дико конечно, но барса все-равно забивает больше чем пропускает) так что все ок) помню у реала были проблем( точечные и не такие большие) когда из цз был только начо и играл там каземиро)а справа васкес в обороне)

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80860
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru