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    Семак – о готовности Вендела и Оздоева к «Брюгге»: «Вряд ли они смогут серьезно помочь, даже если восстановятся»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитников Вендела и Магомеда Оздоева перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

    «Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьeзно помочь», – сказал Семак после матча с «Арсеналом».

    • «Зенит» сыграл вничью с «Арсеналом» в матче 16-го тура РПЛ – 0:0.
    • Матч с «Брюгге» состоится в среду, 2 декабря.
    • Начало игры – в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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