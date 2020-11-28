Семак – о готовности Вендела и Оздоева к «Брюгге»: «Вряд ли они смогут серьезно помочь, даже если восстановятся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитников Вендела и Магомеда Оздоева перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьeзно помочь», – сказал Семак после матча с «Арсеналом».