АПЛ. «Брайтон» вырвал ничью в матче с «Ливерпулем» на 90+2-й минуте благодаря голу с пенальти

Пенальти просто убил...
Потому российских судей не критикую.
А по игре, Ливерпуль на спаде. Защита регулярно что-то привозит. В атаке, кроме Жоты, бледные тени самих же себя
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 10-го тура АПЛ.
На гол форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты хозяева ответили точным выстрелом Паскаля Гросса с пенальти на 90+2-й минуте.
VAR отменил два гола «Ливерпуля» из-за офсайда.
Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур
Брайтон – Ливерпуль – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Жота, 60; 1:1 – Гросс (с пенальти), 90+2.