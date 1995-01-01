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    АПЛ. «Брайтон» вырвал ничью в матче с «Ливерпулем» на 90+2-й минуте благодаря голу с пенальти

    «Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном» в матче 10-го тура АПЛ.

    На гол форварда «Ливерпуля» Диогу Жоты хозяева ответили точным выстрелом Паскаля Гросса с пенальти на 90+2-й минуте.

    VAR отменил два гола «Ливерпуля» из-за офсайда.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Брайтон – Ливерпуль – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Жота, 60; 1:1 – Гросс (с пенальти), 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +929

      ySS 3 часа назад

      Пенальти просто убил...
      Потому российских судей не критикую.
      А по игре, Ливерпуль на спаде. Защита регулярно что-то привозит. В атаке, кроме Жоты, бледные тени самих же себя

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      Рейтинг: +1196

      21082014 3 часа назад

      что в этом минамино Юрген нашел?!абсолютно инородное тело в команде.меняет активно действующего Салаха,при этом оставляя на поле это недоразумение..кошмарная потеря очков.но сами виноваты.

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      Рейтинг: +1298

      Marley Bob > 21082014 3 часа назад

      Сезон у всех будет мучительно длинным,потому таких потерь будет не избежать также абсолютно Никому.

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      Рейтинг: +929

      ySS > 21082014 3 часа назад

      Тренируется, наверное, хорошо. Верит в него Клопп.

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