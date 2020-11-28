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  • Гончаренко: «На Васина очень сильно повлияли пресса и болельщики»

Гончаренко: «На Васина очень сильно повлияли пресса и болельщики»

28 ноября 2020, 00:01
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитник Виктор Васин подвержен влиянию извне. При этом в большинстве эпизодов тренерский штаб доволен игроком.

– К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Он, допустим, наш лучший защитник в матче с «Рубином», потому что из девяти обводок Хвичи Кварацхелии Васин выигрывает восемь, но совершает какой-то явный ляп.

Из-за этого давление на него усиливается, хотя до это он сделал все так, как надо тренеру. Васин начинает думать о той ошибке, которую совершил.

– Но вы же его знаете со времен «Уфы». А тут с «Рубином» ужасная ошибка, щитки где-то забыл. Как так?

– Все-таки есть техника, тактика, физические качества, но над всем этим стоит психология. Важно то, каким образом футболист с помощью тренера или семьи сумеет справиться с такой ситуацией.

И травмы Васина тоже повлияли на него: когда долго не играешь, ты выбиваешься из нужного ритма. Хотя еще раз скажу, что до ошибки он действует великолепно.

  • Васин в сезоне РПЛ провел 5 матчей, сделал результативный пас.
  • 32-летний игрок стоит на рынке миллион евро.
  • ЦСКА лидирует в РПЛ.

Источник: ютуб-канал Nobel
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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нейтральныйкакникто
1606525900
из девяти обводок Хвичи Кварацхелии Васин выигрывает восемь, но совершает какой-то явный ляп. Как говорил Жеглов , вот этот ляп то и всё перевешивает .А ляпов у него в каждом матче , да и не по-одному Ну а насчёт влияния прессы и болельщиков, то Васин в этом не одинок. Это можно сказать о всех несбывшихся талантах -надеждах . На него дурно влияет критика , руки опускаются, с психологией проблемы?, а на других дурно повлияли хвалебные речи , возомнили себя ассами футбола, тоже с психологией проблемы.... Так вот , психологическая работа- это тоже работа тренера , т.е. твоя, и ты её делаешь плохо. Так что не пеняй на прессу и болельщиков.
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general.lizyukov
1606547126
Можно сто раз остановить форварда противника, но на 101ый совершить результативную ошибку - и никого не будут интересовать первые сто. Результат - на табло. Маленького мальчика Васина обижают злые журналюги и болелы, он весь изнервничался, ути-пути.
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Dr.Metal
1606553519
Ошибки Васина это потери очков. Защитник явно не уровень команды. Ему дорога в Химки, Урал, Уфу при всем уважении
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Hektor 84
1606554237
А что же твой Васин такой не надежный? Может вина тренера в этом есть? А то все виноваты только не я. Пресса, болельщики, Бердыев. Может ты как тренер ему ничего не можешь дать. Видно из тебя тренер никакой! Кстати Бердыев из твоего Васина сделал бы хорошего защитника. А не как ты слюнтяя.
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Дедуктор
1606556293
Васин психологически неготов выполнять роль защитника. Его бв нападение перевести - больше бы пользы было. Габаритами = столб. Центрфорвард. Не хуже будет ни Берга, ни Антохи. И, уж точно, получше аргентинской куклы.
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zigbert
1606639641
Может ему стоит сменить клуб?
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