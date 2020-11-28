Гончаренко: «На Васина очень сильно повлияли пресса и болельщики»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитник Виктор Васин подвержен влиянию извне. При этом в большинстве эпизодов тренерский штаб доволен игроком.

– К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Он, допустим, наш лучший защитник в матче с «Рубином», потому что из девяти обводок Хвичи Кварацхелии Васин выигрывает восемь, но совершает какой-то явный ляп.

Из-за этого давление на него усиливается, хотя до это он сделал все так, как надо тренеру. Васин начинает думать о той ошибке, которую совершил.

– Но вы же его знаете со времен «Уфы». А тут с «Рубином» ужасная ошибка, щитки где-то забыл. Как так?

– Все-таки есть техника, тактика, физические качества, но над всем этим стоит психология. Важно то, каким образом футболист с помощью тренера или семьи сумеет справиться с такой ситуацией.

И травмы Васина тоже повлияли на него: когда долго не играешь, ты выбиваешься из нужного ритма. Хотя еще раз скажу, что до ошибки он действует великолепно.