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    Гончаренко: «На Васина очень сильно повлияли пресса и болельщики»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что защитник Виктор Васин подвержен влиянию извне. При этом в большинстве эпизодов тренерский штаб доволен игроком.

    – К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Он, допустим, наш лучший защитник в матче с «Рубином», потому что из девяти обводок Хвичи Кварацхелии Васин выигрывает восемь, но совершает какой-то явный ляп.

    Из-за этого давление на него усиливается, хотя до это он сделал все так, как надо тренеру. Васин начинает думать о той ошибке, которую совершил.

    – Но вы же его знаете со времен «Уфы». А тут с «Рубином» ужасная ошибка, щитки где-то забыл. Как так?

    – Все-таки есть техника, тактика, физические качества, но над всем этим стоит психология. Важно то, каким образом футболист с помощью тренера или семьи сумеет справиться с такой ситуацией.

    И травмы Васина тоже повлияли на него: когда долго не играешь, ты выбиваешься из нужного ритма. Хотя еще раз скажу, что до ошибки он действует великолепно.

    • Васин в сезоне РПЛ провел 5 матчей, сделал результативный пас.
    • 32-летний игрок стоит на рынке миллион евро.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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