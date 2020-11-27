«Зенит» – Кержакову: «С днем рождения, легенда!»

Бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Александру Кержакову исполнилось 38 лет.
«С днем рождения, легенда!» – поздравила Кержакова пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
- Экс-форвард выступал за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год, а также с 2010-го по 2017-й. В 386 матчах он забил 162 гола.
- Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.
- Этой осень Александр возглавил «Томь». Команда идет в ФНЛ в зоне вылета.
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Источник: твиттер «Зенита»