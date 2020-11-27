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    «Зенит» – Кержакову: «С днем рождения, легенда!»

    Бывшему нападающему «Зенита» и сборной России Александру Кержакову исполнилось 38 лет.

    «С днем рождения, легенда!» – поздравила Кержакова пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

    • Экс-форвард выступал за «Зенит» с 2001-го по 2006-й год, а также с 2010-го по 2017-й. В 386 матчах он забил 162 гола.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.
    • Этой осень Александр возглавил «Томь». Команда идет в ФНЛ в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии10
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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб 2 минуты назад

      рожа у него так и охота плюнуть

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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб 3 минуты назад

      иди подрочи с дзюпой на пару хахахахха терпило зенета клуба геев и лохов

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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб 4 минуты назад

      чмошница томь уже ниже плинтуса опустила эта лохушка питерская выродина зенета .

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      Рейтинг: +16

      SLADE2020 4 минуты назад

      Ну что тут сказать, какой клуб, такие у него и легенды.

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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб > SLADE2020 2 минуты назад

      хахахха в точку сказал .от слова никакая легенда дно

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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб 4 минуты назад

      легенда помоев зенета эта чушка

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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб 7 минут назад

      мерзкая рожа у кирзача тот еще клоун зенета

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      Рейтинг: +11130

      alarm 19 минут назад

      1й гол в карьере - спартаку!
      100й гол - спартаку!
      208й - спартаку!

      с днюхой, и позор спартаку!

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      Рейтинг: -1236

      зинет недоклуб > alarm 5 минут назад

      ты уже тут как тут прокладка зенетки смотрю хаххахах выкидыш макаки.какое тебе дело до спартака скажи а животное .тебя видно болелы обосали где то на матче да клоун хахахахх терпило я бы в реале тебе еще на голову бы насрал так ты же сыкло по жизни в реале ссышь выйти

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      Рейтинг: +11130

      alarm > зинет недоклуб 3 минуты назад

      сейчас твоё очко полыхает настолько ярко, что его свечение заметил илон маск со спутника старлинк, гы-гы!

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