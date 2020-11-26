Данченков: «Мировая с Широковым невозможна. Пойду до конца, это дело чести»

Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков не пойдет на мировое соглашение. Он доведет дело до судебного вердикта.
«Мировое соглашение с Широковым невозможно. Пойду до конца. Материальное возмездие меня точно не интересует. Это дело чести. Нельзя судей ни во что не ставить. Ты должен уважать других людей. Будем добиваться максимального наказания, а дальше все зависит от суда.
Виктор Кашшаи выразил мне поддержку, предложил медицинскую и юридическую помощь», – сообщил арбитр.
- 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
- Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
- Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».
Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»