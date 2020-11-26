Данченков: «Мировая с Широковым невозможна. Пойду до конца, это дело чести»

Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков не пойдет на мировое соглашение. Он доведет дело до судебного вердикта.

«Мировое соглашение с Широковым невозможно. Пойду до конца. Материальное возмездие меня точно не интересует. Это дело чести. Нельзя судей ни во что не ставить. Ты должен уважать других людей. Будем добиваться максимального наказания, а дальше все зависит от суда.

Виктор Кашшаи выразил мне поддержку, предложил медицинскую и юридическую помощь», – сообщил арбитр.

10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.

Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»