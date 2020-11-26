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  • Данченков: «Мировая с Широковым невозможна. Пойду до конца, это дело чести»

Данченков: «Мировая с Широковым невозможна. Пойду до конца, это дело чести»

26 ноября 2020, 18:43
16

Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков не пойдет на мировое соглашение. Он доведет дело до судебного вердикта.

«Мировое соглашение с Широковым невозможно. Пойду до конца. Материальное возмездие меня точно не интересует. Это дело чести. Нельзя судей ни во что не ставить. Ты должен уважать других людей. Будем добиваться максимального наказания, а дальше все зависит от суда.

Виктор Кашшаи выразил мне поддержку, предложил медицинскую и юридическую помощь», – сообщил арбитр.

  • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
  • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
  • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (16)
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acor94
1606406413
делом чести было дать сдачи на поле, а не прятаться как баба за судью
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Garrincha58
1606407089
вызови его на бой или найми кто постоит в поединке за твою честь раз сам не можешь
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Mityai90
1606408741
Дела чести нынче в суде решают. А как же дуэли? женщины? вино? подвески королевы?
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Skull_Boy
1606411211
Дело чести после удара бежать к мамке под юбку, а после всего, как шакаленок из Маугли гавкать
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DOCTOR PENALTY
1606415214
...пойдёшь, если какие-нибудь канделаки не остановят.
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maygli
1606425524
Знаем мы этих судей! Весь их принцип всегда упирается в определённую денежную сумму, после которой все принципы пропадают.
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Дядя Серёжа
1606440635
Походу проведёт Рома Пару лет вдали от дома. Или человек чести Простит за "тугриков" тыщ двести.
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zigbert
1606478993
Непримиримая позиция. Посмотрим во что она выльется.
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