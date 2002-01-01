Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Данченков: «Мировая с Широковым невозможна. Пойду до конца, это дело чести»

    Избитый Романом Широковым судья Никита Данченков не пойдет на мировое соглашение. Он доведет дело до судебного вердикта.

    «Мировое соглашение с Широковым невозможно. Пойду до конца. Материальное возмездие меня точно не интересует. Это дело чести. Нельзя судей ни во что не ставить. Ты должен уважать других людей. Будем добиваться максимального наказания, а дальше все зависит от суда.

    Виктор Кашшаи выразил мне поддержку, предложил медицинскую и юридическую помощь», – сообщил арбитр.

    • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
    • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Широков брал Кубок УЕФА с «Зенитом».

    Данченков: «Широков ведет себя неискренне. Извинения должны быть личными, а не через соцсети»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +371

      Mityai90 19 минут назад

      Дела чести нынче в суде решают. А как же дуэли? женщины? вино? подвески королевы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12003

      Garrincha58 46 минут назад

      вызови его на бой или найми кто постоит в поединке за твою честь раз сам не можешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1518

      acor94 58 минут назад

      делом чести было дать сдачи на поле, а не прятаться как баба за судью

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80788
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru