«Спартак»: «Было честью играть против легенды Марадоны»

«Спартак» отреагировал на новость о смерти бывшего форварда «Наполи» Диего Марадоны. Москвичи играли против итальянцев, когда аргентинец за них выступал.

«Было честью играть против легенды. RIP», – написали спартаковцы.

Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.

Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.

На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).