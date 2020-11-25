«Спартак»: «Было честью играть против легенды Марадоны»

перед этим парнем можно и нужно преклонить колени...а что еще.RIP
«Спартак» отреагировал на новость о смерти бывшего форварда «Наполи» Диего Марадоны. Москвичи играли против итальянцев, когда аргентинец за них выступал.
«Было честью играть против легенды. RIP», – написали спартаковцы.
- Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
- Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
- На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).
Диего Армандо Марадона.Было честью играть против легенды.RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020