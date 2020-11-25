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    «Спартак»: «Было честью играть против легенды Марадоны»

    «Спартак» отреагировал на новость о смерти бывшего форварда «Наполи» Диего Марадоны. Москвичи играли против итальянцев, когда аргентинец за них выступал.

    «Было честью играть против легенды. RIP», – написали спартаковцы.

    • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
    • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
    • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +701

      balam 10 минут назад

      перед этим парнем можно и нужно преклонить колени...а что еще.RIP

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