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    Данченков – о Широкове: «Пускай говорит, что хочет. У меня нет страха перед ним»

    Избитый Романом Широковым арбитр Никита Данченков высказался о бывшем полузащитнике сборной России.

    — Выходя из суда, Широков отказался от комментариев и сказал: «Сейчас звезды выйдут, будут говорить». Ваша реакция?

    — Пускай говорит, что хочет. Он понимает, что ситуация для него не самая приятная, поэтому такая реакция.

    — Когда увидели Широкова на очной ставке или в суде, не было волнения или страха?

    — Нет, страха точно не было. Волнение было не столько перед Романом, сколько перед процессом. Для меня такое в диковинку.

    • Сегодня стало известно, суд по делу Романа Широкова перенесен на 4 декабря.
    • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
    • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7174

      alp 32 минуты назад

      у шерокова очко жим-жим )) он щас никто, и на киче за ним никто приглядывать не будет

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