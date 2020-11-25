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  • Данченков – о Широкове: «Пускай говорит, что хочет. У меня нет страха перед ним»

Данченков – о Широкове: «Пускай говорит, что хочет. У меня нет страха перед ним»

25 ноября 2020, 18:15
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Избитый Романом Широковым арбитр Никита Данченков высказался о бывшем полузащитнике сборной России.

— Выходя из суда, Широков отказался от комментариев и сказал: «Сейчас звезды выйдут, будут говорить». Ваша реакция?

— Пускай говорит, что хочет. Он понимает, что ситуация для него не самая приятная, поэтому такая реакция.

— Когда увидели Широкова на очной ставке или в суде, не было волнения или страха?

— Нет, страха точно не было. Волнение было не столько перед Романом, сколько перед процессом. Для меня такое в диковинку.

  • Сегодня стало известно, суд по делу Романа Широкова перенесен на 4 декабря.
  • 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
  • Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (1)
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alp
1606318206
у шерокова очко жим-жим )) он щас никто, и на киче за ним никто приглядывать не будет
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