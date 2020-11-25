Данченков – о Широкове: «Пускай говорит, что хочет. У меня нет страха перед ним»

Избитый Романом Широковым арбитр Никита Данченков высказался о бывшем полузащитнике сборной России.
— Выходя из суда, Широков отказался от комментариев и сказал: «Сейчас звезды выйдут, будут говорить». Ваша реакция?
— Пускай говорит, что хочет. Он понимает, что ситуация для него не самая приятная, поэтому такая реакция.
— Когда увидели Широкова на очной ставке или в суде, не было волнения или страха?
— Нет, страха точно не было. Волнение было не столько перед Романом, сколько перед процессом. Для меня такое в диковинку.
- Сегодня стало известно, суд по делу Романа Широкова перенесен на 4 декабря.
- 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова на матче любительских команд.
- Против футболиста возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
Источник: «Спорт-Экспресс»