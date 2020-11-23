«СЭ»: «Динамо» не интересуется Черышевым

Московское «Динамо» не собирается приглашать вингера «Валенсии» Дениса Черышева.
Ранее об интересе столичного клуба к 29-летнему футболисту сообщал испанский портал Fichajes, специализирующийся на трансферах.
По информации «СЭ», «Динамо» не претендует на игрока сборной России, поскольку в долгосрочной перспективе рассчитывает на Даниила Лесового.
- Рыночная стоимость Черышева – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне игрок провел за «Валенсию» пять матчей и сделал один ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»