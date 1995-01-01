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    «СЭ»: «Динамо» не интересуется Черышевым

    Московское «Динамо» не собирается приглашать вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

    Ранее об интересе столичного клуба к 29-летнему футболисту сообщал испанский портал Fichajes, специализирующийся на трансферах.

    По информации «СЭ», «Динамо» не претендует на игрока сборной России, поскольку в долгосрочной перспективе рассчитывает на Даниила Лесового.

    • Рыночная стоимость Черышева – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне игрок провел за «Валенсию» пять матчей и сделал один ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5611

      САДЫЧОК 34 минуты назад

      Классный футболист - НО стеклянный , постоянно лечится !

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