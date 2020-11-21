Куман: «Старт «Барселоны» в Примере? Ответственность несу я»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не снимает с себя ответственность за старт команды в Примере. Он худший за последние 29 лет.

«Как и любой тренер, я несу ответственность. Мы знаем, что результаты нужно улучшать. Нужно лучше играть в атаке и обороне», – приводит слова Кумана Marca.