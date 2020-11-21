Куман: «Старт «Барселоны» в Примере? Ответственность несу я»

Зашибись, конечно, но чаще всего такие фразы - это просто культурное "идите на х..".
По факту это ничего не значит. Это просто слова, а нужны успешные действия.
Мне нравится выражение, что чемпиона, просто великую команду отличает от других умение побеждать тогда, когда что-то идёт не так. У Барсы сейчас этого нет совсем, мы оступаемся по любой мелочи и теряем очки. Я бы не сказал, что мы прямо плохо играем. Да нет, при Сетьене было хуже, хуже было при Мартино - там вообще команда загнивала и играла, будто клуб РПЛ, такое уныние. Но запаса прочности при Кумане у нас ноль целых и ноль десятых процента. Та же вчерашняя игра с Атлетико, её было можно было вполне выиграть, но своё не забили, а потом с детской ошибки привезли гол, как какой-то Леганес. И так почти в каждом матче.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не снимает с себя ответственность за старт команды в Примере. Он худший за последние 29 лет.
«Как и любой тренер, я несу ответственность. Мы знаем, что результаты нужно улучшать. Нужно лучше играть в атаке и обороне», – приводит слова Кумана Marca.