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    Куман: «Старт «Барселоны» в Примере? Ответственность несу я»

    Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не снимает с себя ответственность за старт команды в Примере. Он худший за последние 29 лет.

    «Как и любой тренер, я несу ответственность. Мы знаем, что результаты нужно улучшать. Нужно лучше играть в атаке и обороне», – приводит слова Кумана Marca.

    • «Барселона» идет в таблице десятой.
    • На следующей неделе команда проведет матч Лиги чемпионов против украинского «Динамо».
    • Следующий соперник по Примере – «Осасуна» (29 ноября).

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10840

      Cules2013 1 час назад

      Зашибись, конечно, но чаще всего такие фразы - это просто культурное "идите на х..".
      По факту это ничего не значит. Это просто слова, а нужны успешные действия.
      Мне нравится выражение, что чемпиона, просто великую команду отличает от других умение побеждать тогда, когда что-то идёт не так. У Барсы сейчас этого нет совсем, мы оступаемся по любой мелочи и теряем очки. Я бы не сказал, что мы прямо плохо играем. Да нет, при Сетьене было хуже, хуже было при Мартино - там вообще команда загнивала и играла, будто клуб РПЛ, такое уныние. Но запаса прочности при Кумане у нас ноль целых и ноль десятых процента. Та же вчерашняя игра с Атлетико, её было можно было вполне выиграть, но своё не забили, а потом с детской ошибки привезли гол, как какой-то Леганес. И так почти в каждом матче.

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