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    Александр Кержаков – о России в еврокубках: «Соперники качественнее. Это другой уровень, а у нас нет конкурентной среды»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков считает закономерным выступление российских клубов в еврокубках. Командам РПЛ не хватает конкуренции в России, считает эксперт.

    – Вы можете как-то объяснить, что произошло с нашим футболом на клубном уровне? Что происходит? Нет ни одной победы в группах.

    – Мы видим, насколько качественнее соперники. Это другой уровень, другие скорости, другое время принятия решений. Все по-другому. У нас нет конкурентной среды, у нас нет запаса прочности.

    • Кержаков тренирует на взрослом уровне с этой осени.
    • «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 10:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      bomilazdeshnii 32 минуты назад

      А где ёё хватает. Только не надо за лимит.

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