Александр Кержаков – о России в еврокубках: «Соперники качественнее. Это другой уровень, а у нас нет конкурентной среды»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков считает закономерным выступление российских клубов в еврокубках. Командам РПЛ не хватает конкуренции в России, считает эксперт.

– Вы можете как-то объяснить, что произошло с нашим футболом на клубном уровне? Что происходит? Нет ни одной победы в группах.

– Мы видим, насколько качественнее соперники. Это другой уровень, другие скорости, другое время принятия решений. Все по-другому. У нас нет конкурентной среды, у нас нет запаса прочности.