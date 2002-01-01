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    Александр Кержаков: «Система «осень-весна» – проблема нашего футбола. Клубы загибаются, ПФЛ загибается»

    Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поговорил о системе «осень-весна». Он не против ее заменить обратно на «весна-осень».

    «Переход на систему «осень-весна» – это проблема российского футбола. Очень многие команды загибаются. Многие команды за Уралом загнулись из-за невозможности наладить финансирование, а у ребят нет возможности играть где-то еще. Загибается ПФЛ потихонечку. Большие проблемы в ФНЛ. Мы просто ездим, летаем туда-сюда, не понимая, где находимся. У нас в Москве половина человек уснула в восемь вечера, проснулась в четыре-пять утра, а нам нужно играть.

    Очень много команд потерялось – свободных мест для футболистов. Я за то, чтобы вернуть «весна-осень», если это вернет коллективы, вернет в регионы большой футбол. Все скучают по футболу», – считает тренер.

    • Кержаков тренирует на взрослом уровне с этой осени.
    • «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
    • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11930

      Garrincha58 1 час назад

      какой ты был тугой БББ футболистик такой из тебя тренеришко ДДД

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      Рейтинг: +131

      КаДеС 1 час назад

      Что за бред? Он вообще это как приплёл? Как изменение названия туров и кругов повлияет на качество футбола? Что от этого поменяется? Если не нравится дни игры, так их можно переместить не изменяя названия.

      А при системе весна осень в еврокубках будет играть команда, которая пол-года назад выигрывала чемп. А за это время много что может измениться и не в лучшую сторону.

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