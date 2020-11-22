Александр Кержаков: «Система «осень-весна» – проблема нашего футбола. Клубы загибаются, ПФЛ загибается»

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поговорил о системе «осень-весна». Он не против ее заменить обратно на «весна-осень».

«Переход на систему «осень-весна» – это проблема российского футбола. Очень многие команды загибаются. Многие команды за Уралом загнулись из-за невозможности наладить финансирование, а у ребят нет возможности играть где-то еще. Загибается ПФЛ потихонечку. Большие проблемы в ФНЛ. Мы просто ездим, летаем туда-сюда, не понимая, где находимся. У нас в Москве половина человек уснула в восемь вечера, проснулась в четыре-пять утра, а нам нужно играть.

Очень много команд потерялось – свободных мест для футболистов. Я за то, чтобы вернуть «весна-осень», если это вернет коллективы, вернет в регионы большой футбол. Все скучают по футболу», – считает тренер.