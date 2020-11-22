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  • Александр Кержаков: «Система «осень-весна» – проблема нашего футбола. Клубы загибаются, ПФЛ загибается»

Александр Кержаков: «Система «осень-весна» – проблема нашего футбола. Клубы загибаются, ПФЛ загибается»

22 ноября 2020, 08:15
10

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков поговорил о системе «осень-весна». Он не против ее заменить обратно на «весна-осень».

«Переход на систему «осень-весна» – это проблема российского футбола. Очень многие команды загибаются. Многие команды за Уралом загнулись из-за невозможности наладить финансирование, а у ребят нет возможности играть где-то еще. Загибается ПФЛ потихонечку. Большие проблемы в ФНЛ. Мы просто ездим, летаем туда-сюда, не понимая, где находимся. У нас в Москве половина человек уснула в восемь вечера, проснулась в четыре-пять утра, а нам нужно играть.

Очень много команд потерялось – свободных мест для футболистов. Я за то, чтобы вернуть «весна-осень», если это вернет коллективы, вернет в регионы большой футбол. Все скучают по футболу», – считает тренер.

  • Кержаков тренирует на взрослом уровне с этой осени.
  • «Томь» идет в ФНЛ в зоне вылета.
  • Кержаков – лучший бомбардир в истории сборной России.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Томь Кержаков Александр
Комментарии (10)
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КаДеС
1606029509
Что за бред? Он вообще это как приплёл? Как изменение названия туров и кругов повлияет на качество футбола? Что от этого поменяется? Если не нравится дни игры, так их можно переместить не изменяя названия. А при системе весна осень в еврокубках будет играть команда, которая пол-года назад выигрывала чемп. А за это время много что может измениться и не в лучшую сторону.
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Garrincha58
1606031611
какой ты был тугой БББ футболистик такой из тебя тренеришко ДДД
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NewLife
1606039271
Некомпетентные чиновники сильно навредили российскому футболу лимитом и переходом на осень-весна.
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Павелий
1606040541
Я недолюбливаю Кержакова, но с этим полностью согласен. Это одна из трёх главных проблем нашего футбола. Вторая - Газпром/РФС/админресурс. Третья - непомерные зарплаты.
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Hektor 84
1606149126
В этом полностью согласен с Кержаком
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