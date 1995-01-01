Бундеслига. Покер Холанда помог «Боруссии» разгромить «Герту» и подняться на второе место

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил покер в матче Бундеслиги против «Герты». Его команда крупно победила.

Дортмундцы поднялись на второе место, а на следующей неделе проведут матч Лиги чемпионов против «Брюгге».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

Герта – Боруссия Д – 2:5 (1:0)

Голы: 1:0 – Кунья, 33; 1:1 – Холанд, 47; 1:2 – Холанд, 49; 1:3 – Холанд, 62; 1:4 – Геррейру, 70; 2:4 – Кунья, 79 (с пенальти); 2:5 – Холанд, 79.

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