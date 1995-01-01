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    Бундеслига. Покер Холанда помог «Боруссии» разгромить «Герту» и подняться на второе место

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил покер в матче Бундеслиги против «Герты». Его команда крупно победила.

    Дортмундцы поднялись на второе место, а на следующей неделе проведут матч Лиги чемпионов против «Брюгге».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Герта – Боруссия Д – 2:5 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кунья, 33; 1:1 – Холанд, 47; 1:2 – Холанд, 49; 1:3 – Холанд, 62; 1:4 – Геррейру, 70; 2:4 – Кунья, 79 (с пенальти); 2:5 – Холанд, 79.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +611

      _MATRIX_ 1 час назад

      Холанд - один из лучших молодых футболистов в мире. Просто красава.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1109

      elessar arnor 1 час назад

      шикарен, он хоть не носит маску черепашки ниндзя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -221

      Alex_MI_5 1 час назад

      А бомжам все 8 отгрузит, гы-гы

      4
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