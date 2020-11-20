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  • Юран: «В России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров»

Юран: «В России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров»

20 ноября 2020, 10:52
3

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран рассказал об особенностях работы футбольным тренером в России.

«Не вижу никаких предпосылок для того, чтобы я хотел покинуть Хабаровск. Объясню почему. Для меня как тренера на первом месте стоит комфортность работы. Она заключается в том, что ты полностью погружен в тренировочный процесс, отвечаешь за спортивную составляющую и никто тебе не подсказывает, что ты должен делать.

К сожалению, в России в футболе разбираются абсолютно все, кроме главных тренеров. Бывают моменты, когда тебе начинают подсказывать, кого надо ставить в состав, а кого, наоборот, убрать.

Или еще лучше, когда привозят футболиста, с которым подписали контракт, а ты об этом вообще ничего не знаешь. Спрашиваешь, зачем купили, на какую позицию, что он должен делать на поле. Говорят, ну, он просто хороший футболист, занимайся с ним, ты же тренер.

Доходит до того, что мне пришлось в «Шиннике» положить на стол руководству секундомер и свисток и сказать, что вам тренер не нужен, вы и так все знаете в футболе.

Так вот, возвращаясь к Хабаровску. Мне поставлена задача, определены цели, и никто не мешает работать в рамках контракта. Справлюсь или нет, посмотрим после последнего тура», – приводят слова Юрана «Хабаровские вести».

  • Хабаровчане при Юране победили в шести матчах из семи.

Источник: «Хабаровские вести»
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Юран Сергей
Комментарии (3)
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Garrincha58
1605866207
Юрашка уже возомнил себя супер гупер тренером когда ты дурашка ещё в проекте не был многие уже смотрели как играет Пеле или Стрельцов и не тебе тренеришке липовому судить кто разбирается, а кто просто потролить вас дурашек пришёл
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NewLife
1605866228
Почему нам должно быть интересно то, что Юран сказал Хабаровским вестям ?
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Hektor 84
1606146479
Юран снова забухал?
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