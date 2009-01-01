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    Лазович: «Людям в России надо понять, что у вас очень сильная сборная»

    Бывший нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович поделился мнением о сборной России перед матчем Лиги наций с Сербией.

    — Что думаете о сборной России?

    — Невероятный баланс между опытными и молодыми игроками. Тренер с отличным менталитетом. Российские футболисты показали хороший уровень на чемпионате мира. Как они играли, как бились за страну – это впечатляет.

    Посмотрите на нашу группу в Лиге наций – Россия идет первой. Если сегодня победит, то завершит турнир на вершине. У вас сильная организация, сильная федерация, невероятная инфраструктура. Поэтому хорошие результаты вполне объяснимы.

    Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста.

    — Что вы думаете о шансах России на Евро? Есть мнение, что хорошее выступление на чемпионате мира связано только с мотивационными моментами...

    — Я не согласен. Это плоды работы хорошего тренера с хорошей командой. Вы провели невероятные матчи с Испанией и еще многими сильными сборными. Сейчас Россия очень сильная. Людям в России надо понять, что сегодня у вас хорошая команда.

    • Сегодня в Белграде состоится матч Сербия – Россия. Начало – в 22:45 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2104

      baden69 7 минут назад

      Вот сегодня и посмотрим насколько сильна наша сборная, хотя бы на фоне Сербии...

      0
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      Рейтинг: +7097

      alp 1 час назад

      Даня, е б а н а в р о т, сколько раз не повтори "халва", во рту слаще не станет...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5858

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну относительно Сербии наверно.
      Сегодня проверим.

      1
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      Рейтинг: +1363

      аларм дубль2 > Alekxei Z. 1 час назад

      и порвем сербов!!

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