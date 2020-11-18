Лазович: «Людям в России надо понять, что у вас очень сильная сборная»

Бывший нападающий «Зенита» и «Ростова» Данко Лазович поделился мнением о сборной России перед матчем Лиги наций с Сербией.

— Что думаете о сборной России?

— Невероятный баланс между опытными и молодыми игроками. Тренер с отличным менталитетом. Российские футболисты показали хороший уровень на чемпионате мира. Как они играли, как бились за страну – это впечатляет.

Посмотрите на нашу группу в Лиге наций – Россия идет первой. Если сегодня победит, то завершит турнир на вершине. У вас сильная организация, сильная федерация, невероятная инфраструктура. Поэтому хорошие результаты вполне объяснимы.

Многие игроки вашей сборной выступают в местном чемпионате. А у нас в сборной в своем чемпионате играют только один или два футболиста.

— Что вы думаете о шансах России на Евро? Есть мнение, что хорошее выступление на чемпионате мира связано только с мотивационными моментами...

— Я не согласен. Это плоды работы хорошего тренера с хорошей командой. Вы провели невероятные матчи с Испанией и еще многими сильными сборными. Сейчас Россия очень сильная. Людям в России надо понять, что сегодня у вас хорошая команда.

Сегодня в Белграде состоится матч Сербия – Россия. Начало – в 22:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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