Три игрока сборной Сербии не сыграют с Россией из-за коронавируса. Среди них – Милинкович-Савич

Три футболиста сборной Сербии сдали положительный тест на коронавирус и пропустят матч 6-го тура Лиги наций с Россией.

Коронавирус выявлен у полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также положительный тест на коронавирус сдал физиотерапевт команды.

Все зараженные изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.