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  • Три игрока сборной Сербии не сыграют с Россией из-за коронавируса. Среди них – Милинкович-Савич

Три игрока сборной Сербии не сыграют с Россией из-за коронавируса. Среди них – Милинкович-Савич

18 ноября 2020, 13:58
8

Три футболиста сборной Сербии сдали положительный тест на коронавирус и пропустят матч 6-го тура Лиги наций с Россией.

Коронавирус выявлен у полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также положительный тест на коронавирус сдал физиотерапевт команды.

Все зараженные изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.

Источник: сайт Футбольного союза Сербии
Сербия Россия Лазович Дарко Милинкович-Савич Сергей Николич Джордже
Комментарии (8)
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FanatSerj
1605709904
ну только булки после таких новостей не надо расслаблять, а то на расслабленных булках и Молдавия не обыгрывается. В "усатой" сборной вообще 90% удачного футбола на прессинге держится и ещё 50% на Головине )) судя по результатом сборной с ним и без него.
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Нам не нужен такой футбол
1605710421
Странновато. Только у лидеров положительный тест
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uS_Number oNe
1605711200
Это за судью с Турцией должок России возвращает, типа выигрывайте, сделали что смогли )))
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a s
1605727288
Ecли делаетe cтавки >>> stavka-info.ru
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serglider
1605731745
Сербам можно вообще выставить дворовую команду, наш тренер - овцевод умудрится и им проиграть)))
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Алекс636363
1605737187
заразить всех игроков сборной россии коронавирусом. может, тогда, как сербия, начнут по 5-0 выигрывать.
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