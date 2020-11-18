Три игрока сборной Сербии не сыграют с Россией из-за коронавируса. Среди них – Милинкович-Савич

Три футболиста сборной Сербии сдали положительный тест на коронавирус и пропустят матч 6-го тура Лиги наций с Россией.
Коронавирус выявлен у полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также положительный тест на коронавирус сдал физиотерапевт команды.
Все зараженные изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.
- Матч Сербия – Россия состоится в Белграде, начало – в 22:45 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: сайт Футбольного союза Сербии