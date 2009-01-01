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    Три игрока сборной Сербии не сыграют с Россией из-за коронавируса. Среди них – Милинкович-Савич

    Три футболиста сборной Сербии сдали положительный тест на коронавирус и пропустят матч 6-го тура Лиги наций с Россией.

    Коронавирус выявлен у полузащитника Сергея Милинковича-Савича, вратаря Джордже Николича и хавбека Дарко Лазовича. Также положительный тест на коронавирус сдал физиотерапевт команды.

    Все зараженные изолированы от команды и находятся на домашнем карантине.

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    Источник: сайт Футбольного союза Сербии

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