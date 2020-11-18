«Локомотив» – лучший клуб России по числу воспитанников в европейских чемпионатах

Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников, играющих в европейских чемпионатах.

Рейтинг возглавил «Партизан» – в высших европейских дивизионах играют 85 воспитанников сербского клуба. Вторым стал «Аякс» – через академию голландского клуба прошли 77 футболистов, которые сейчас выступают в топ-31 лиге Европы. Тройку замкнуло загребское «Динамо» с 71 воспитанником.

Лучшим российским клубом по числу воспитанников, играющих в европейских чемпионатах, стал «Локомотив» (39). У «Спартака» таких воспитанников 34, у «Зенита» – 30.

Топ-15 рейтинга выглядит так: