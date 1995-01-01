Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    «Локомотив» – лучший клуб России по числу воспитанников в европейских чемпионатах

    Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников, играющих в европейских чемпионатах.

    Рейтинг возглавил «Партизан» – в высших европейских дивизионах играют 85 воспитанников сербского клуба. Вторым стал «Аякс» – через академию голландского клуба прошли 77 футболистов, которые сейчас выступают в топ-31 лиге Европы. Тройку замкнуло загребское «Динамо» с 71 воспитанником.

    Лучшим российским клубом по числу воспитанников, играющих в европейских чемпионатах, стал «Локомотив» (39). У «Спартака» таких воспитанников 34, у «Зенита» – 30.

    Топ-15 рейтинга выглядит так:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES Football Observatory

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1172

      alll-333 14 минут назад

      Читай лучший по продажам?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80617
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru