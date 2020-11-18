Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» – лучший клуб России по числу воспитанников в европейских чемпионатах

«Локомотив» – лучший клуб России по числу воспитанников в европейских чемпионатах

18 ноября 2020, 13:26
10

Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, составила рейтинг клубов с наибольшим числом воспитанников, играющих в европейских чемпионатах.

Рейтинг возглавил «Партизан» – в высших европейских дивизионах играют 85 воспитанников сербского клуба. Вторым стал «Аякс» – через академию голландского клуба прошли 77 футболистов, которые сейчас выступают в топ-31 лиге Европы. Тройку замкнуло загребское «Динамо» с 71 воспитанником.

Лучшим российским клубом по числу воспитанников, играющих в европейских чемпионатах, стал «Локомотив» (39). У «Спартака» таких воспитанников 34, у «Зенита» – 30.

Топ-15 рейтинга выглядит так:

Источник: CIES Football Observatory
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Партизан Аякс Динамо Загреб
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1605696051
Читай лучший по продажам?
Ответить
vladimirtworogow
1605698688
СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам----- https://bit.vodka/xsex
Ответить
FanatSerj
1605700577
"играющих в европейских чемпионатах, стал «Локомотив» (39). У «Спартака» таких воспитанников 34, у «Зенита» – 30." т.е на три команды 103 футболиста, эммммм кто кроме Миранчука ? можно огласить весь список и самое главное что за чемпионаты такие, что мы о них вообще не знаем даже из какого нибудь захудалого ЛЕ )) Конечно хорошо что хоть где то пригодились, но с текущим лимитом это означает только одно, что эти игроки даже РПЛ не уровень, а уровень РПЛ он же конечно велик ))
Ответить
Skull_Boy
1605719198
ПФЛ ты крут
Ответить
a s
1605727292
Ecли делаете cтaвки >>> stavka-info.ru
Ответить
Hektor 84
1606143401
Смеяться вслух)))
Ответить
Главные новости
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:30
2
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
5
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
3
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
7
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
1
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
4
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
2
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
1
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
1
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
1
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
8
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
5
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
7
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
4
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
12
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
2
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
6
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+