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    «Чемпионат»: «Ростов» подписал 17-летнего полузащитника «Янг Бойз»

    «Ростов» подписал контракт с полузащитником швейцарского «Янг Бойз» Игорем Павловым, сообщает «Чемпионат».

    Игрок, у которого есть гражданство России и Швейцарии, был на хорошем счету в «Янг Бойз», но ростовчанам удалось убедить игрока. Павлов сейчас работает с дублем «Ростова». Зимой хавбека заявят для участия в матчах.

    • Павлов родился в 2003 году в Ростове-на-Дону.
    • В минувшем сезоне юношеской лиги Швейцарии сыграл в шести матчах за «Янг Бойз» и забил один гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:13
    Комментарии6
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      Рейтинг: +6732

      FanatSerj 48 минут назад

      нормуль, надо набирать новое талантливое "мясо" растить самим и продавать. Ну и на этом фоне всё же попадать в ЛЕ и проходить в группу.

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      Рейтинг: +14066

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, что сделка для Ростова хорошая, а вот для игрока — вопрос.
      Может подтвердить: где родился, там и пригодился.

      0
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      Рейтинг: +169

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Ростову удалось убедить его загубить карьеру. Ни чего плохого про ростов не имею, но они играют в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +15950

      slavutiq70 > Жорик секс обжорик 1 час назад

      Это почему же загубить???Ростов очень даже не плохо умеет продавать,берут не кому неизвестного игрока потом продают уже намного дороже,

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      Рейтинг: +6

      a s 2 часа назад

      Eсли делаете cтавки >>> stavka-info.ru

      0
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      Рейтинг: +10587

      Skull_Boy 2 часа назад

      Не так значит и хорош, если перебрался в Россию

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