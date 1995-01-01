«Чемпионат»: «Ростов» подписал 17-летнего полузащитника «Янг Бойз»

нормуль, надо набирать новое талантливое "мясо" растить самим и продавать. Ну и на этом фоне всё же попадать в ЛЕ и проходить в группу.
«Ростов» подписал контракт с полузащитником швейцарского «Янг Бойз» Игорем Павловым, сообщает «Чемпионат».
Игрок, у которого есть гражданство России и Швейцарии, был на хорошем счету в «Янг Бойз», но ростовчанам удалось убедить игрока. Павлов сейчас работает с дублем «Ростова». Зимой хавбека заявят для участия в матчах.
- Павлов родился в 2003 году в Ростове-на-Дону.
- В минувшем сезоне юношеской лиги Швейцарии сыграл в шести матчах за «Янг Бойз» и забил один гол.