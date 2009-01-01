«Милан» хочет продлить контракт с Ибрагимовичем

Это просто что-то до сих пор невиданное. Даже если после подписанного договора не забьет ни одного гола, то можно считать что Ибра их уже отработал досрочно. В таком возрасте наши футболисты с таким пивным пузом и таким видом "Нас и здесь неплохо кормят", что невольно задаешься вопросом;" А почему так? Почему Ибра может а многие наши , младше его на десяток лет не могут? НЕ ХОТЯТ? " Радуй нас своей энергией ИБРА!!!
«Милан» намерен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет продлить контракт с 39-летним шведом до лета 2022 года.
- Действующий контракт Златана с «Миланом» истекает летом 2021 года.
- Ибрагимович забил восемь голов в пяти матчах текущего сезона Серии А.
- В следующем году о нападающем выйдет художественный фильм «Я – Златан».