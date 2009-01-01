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    «Милан» хочет продлить контракт с Ибрагимовичем

    «Милан» намерен продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

    По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет продлить контракт с 39-летним шведом до лета 2022 года.

    • Действующий контракт Златана с «Миланом» истекает летом 2021 года.
    • Ибрагимович забил восемь голов в пяти матчах текущего сезона Серии А.
    • В следующем году о нападающем выйдет художественный фильм «Я – Златан».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2766

      raritet 51 минуту назад

      Это просто что-то до сих пор невиданное. Даже если после подписанного договора не забьет ни одного гола, то можно считать что Ибра их уже отработал досрочно. В таком возрасте наши футболисты с таким пивным пузом и таким видом "Нас и здесь неплохо кормят", что невольно задаешься вопросом;" А почему так? Почему Ибра может а многие наши , младше его на десяток лет не могут? НЕ ХОТЯТ? " Радуй нас своей энергией ИБРА!!!

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      Рейтинг: +9136

      JTherry 1 час назад

      дзюпа: "...игры против Швеции особенно я жду, потому что Ибрагимович ждёт мою майку, я – его майку"...
      ...не дождется Ибра майки дзюпы))

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      Рейтинг: +7

      annamalykowa 1 час назад

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      Рейтинг: +3387

      InterMilLano1908 2 часа назад

      5 матчей 8 голов, 39 лет.... он реально крут, жалко что Анжи расформировали думаю что Керимов мог бы и привезти его в РПЛ

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      Рейтинг: +206

      G.P. 2 часа назад

      Нужно лет на 5 продлевать. Ибрагимович, судя по всему, до пятидесяти будет уровень держать :))

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      Рейтинг: +793

      PassCSKA 2 часа назад

      Осталось спросить у Златана...))

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      Рейтинг: +4793

      "supermax" > PassCSKA 1 час назад

      максимум поинтересоваться могут.....а вот златан может и спросить....ахаха

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      Рейтинг: +2075

      FENIX-SL 2 часа назад

      "итальянский клуб хочет продлить контракт с 39-летним шведом"
      феномен!

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