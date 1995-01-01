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    Шварц: «Лесовой – настоящая пушка»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника Даниила Лесового.

    – Меня больше всего в последних встречах поражает игра Лесового – настоящее открытие. А вас?

    – Если говорить, что поражает, то это бы означало, что у меня были более скромные ожидания. Но я от всех жду классный футбол, в том числе от Даниила. Меня он не удивляет, знал его потенциал.

    Лесовой – настоящая пушка. С его скоростью, умением обыграть соперника один в один, нацеленностью на ворота мы и рассчитываем, что он будет пользоваться своими козырями.

    При этом, что важно, отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Хотя понятно, что игроки группы нападения любят видеть свои фамилии на табло, в этом плане для Даниила последние три матча получились удачными.

    • Лесовой перешел в «Динамо» в сентябре из тульского «Арсенала» за 1,8 миллиона евро.
    • В составе московской команды хавбек забил четыре гола и сделал три ассиста в восьми матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9075

      paracetamol 55 минут назад

      Зря Зенит от него отказался.

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      Рейтинг: +6726

      FanatSerj > paracetamol 1 минуту назад

      у Зенита вообще принято от талантливых отказываться, того же Облякова не разглядели.
      Но это хорошо, а то угробили бы как того же Соловьева, тоже пацан всю левую бровку закрывал и виделась ещё тогда достойная замена Жиркову.

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      Рейтинг: +2152

      Nerlinger 2 часа назад

      Фигушка

      0
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      Рейтинг: +1011

      GreyDM > Nerlinger 1 час назад

      сам такой)))

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