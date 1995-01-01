Шварц: «Лесовой – настоящая пушка»

Зря Зенит от него отказался.
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением об игре полузащитника Даниила Лесового.
– Меня больше всего в последних встречах поражает игра Лесового – настоящее открытие. А вас?
– Если говорить, что поражает, то это бы означало, что у меня были более скромные ожидания. Но я от всех жду классный футбол, в том числе от Даниила. Меня он не удивляет, знал его потенциал.
Лесовой – настоящая пушка. С его скоростью, умением обыграть соперника один в один, нацеленностью на ворота мы и рассчитываем, что он будет пользоваться своими козырями.
При этом, что важно, отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Хотя понятно, что игроки группы нападения любят видеть свои фамилии на табло, в этом плане для Даниила последние три матча получились удачными.
- Лесовой перешел в «Динамо» в сентябре из тульского «Арсенала» за 1,8 миллиона евро.
- В составе московской команды хавбек забил четыре гола и сделал три ассиста в восьми матчах.
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