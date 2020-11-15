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Россия играет с Турцией в матче Лиги наций

15 ноября 2020, 20:01
36

Сборная России сегодня, 15 ноября, проведет матч Лиги наций против Турции. На этой неделе россияне уже успели провести товарищескую встречу с Молдавией (0:0).

Россия из пяти проведенных против Турции матчей ни в одном не уступила (три ничьи, две победы).

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Стамбуле, который начнется в 20:00 мск.
  • Россия лидирует в группе.
  • Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.

Россия может победить в группе Лиги наций, даже если проиграет Турции и Сербии

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Турция Россия
Комментарии (36)
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kosmonaft
1605438093
вот именно сейчас мы не просто должны мы обязанны обыграть турок
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партизан84
1605438926
Будет играть сборная, а 75% речи комментаторов будет о дзюбе. если не выиграют то поднимется ор и крик из всех щелей: ВОТ!!!! без артема это не сборная!!!! даже "утомленный" он лучший!!! и тд и тп.
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JTherry
1605442848
с Турцией будет играть другой состав сборной, нежели с Молдовой, поэтому пожелаем парням удачи в игре... перед игрой ставки равные 50 на 50...
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derrik2000
1605443531
Ёпрст! Во дОжили! Перед матчем не с Германией, Францией, Испанией или даже, там, не с Голландией, а перед матчем с какой-то Турцией РОБКУЮ НАДЕЖДУ высказываем, что, мол, а вдруг не проиграем, вдруг всё хорошо сложится и даже ничейку зацепим, поскольку и состав сбродной России будет не такой как в товарищеском матче, и игроки покажут, что умеют и даже больше... Я, например, не буду тешить себя иллюзиями: проиграют так проиграют, сгоняют ничейку - так тому и быть. Значит повезло.
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yarik1_78
1605446899
Турция при большом желании вынесет наших жопоногов по полной.
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portero
1605450711
Пожелаю удачи нашей сборной, надеюсь Черчесов выставит тех кто оставит на поле все силы и добьётся победы!!!!!
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zigbert
1605456670
Здесь уже не до экспериментов. В составе должны быть сильнейшие на данный момент. Удачи!
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Ловкий Бубен
1605458781
Удачи нашим парням, поддержим команду !
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rammax fcsm
1605461791
В Австрии, в Австрии.. Жёсткий карантин.. В Австрию, в Австрию.. пи з д уй австрийский гражданин...
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Иван Петров 1986
1605466631
В Европе резко сокращается количество команд у которых мы можем выиграть.
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