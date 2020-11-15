Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Россия играет с Турцией в матче Лиги наций

    Сборная России сегодня, 15 ноября, проведет матч Лиги наций против Турции. На этой неделе россияне уже успели провести товарищескую встречу с Молдавией (0:0).

    Россия из пяти проведенных против Турции матчей ни в одном не уступила (три ничьи, две победы).

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Стамбуле, который начнется в 20:00 мск.
    • Россия лидирует в группе.
    • Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.

    Россия может победить в группе Лиги наций, даже если проиграет Турции и Сербии

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2020 20:01
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 16 ноября 2020, 15:56

      ЗАГАЛОВОК :Россия играет....и т.д.
      ....Доигралась...... Привет чабанам и овцам)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2086

      alll-333 16 ноября 2020, 07:29

      Уже не играет. Да и не играла толком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4115

      Кузьмич на трибуне 15 ноября 2020, 21:57

      полный отстой. фу. как бяка закоряка. Игра сборной на уровне ФНЛ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4167

      Иван Петров 1986 15 ноября 2020, 21:57

      В Европе резко сокращается количество команд у которых мы можем выиграть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5330

      ААМ 15 ноября 2020, 20:41

      Оба гола и удаление привезли игрок Зенита Оздоев и Черышев, который мнит из себя великого дриблёра. Семенов - дурак. Лучше гол, чем удаление и гол, а затем и ещё один.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 15 ноября 2020, 20:39

      Все матч закончился не успев начаться, чабанам не место в сборной ((((

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 15 ноября 2020, 20:36

      В Австрии, в Австрии..
      Жёсткий карантин..
      В Австрию, в Австрию..
      пи з д уй австрийский гражданин...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Scorp 63 15 ноября 2020, 20:28

      Не надо показывать никогда эту команд..., "стадо" по ТВ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8894

      GoLenaStop 15 ноября 2020, 20:08

      Удачи!
      Болеем за наших! Тем более - против турок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      Ловкий Бубен 15 ноября 2020, 19:46

      Удачи нашим парням, поддержим команду !

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11