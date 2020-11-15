Россия играет с Турцией в матче Лиги наций

Сборная России сегодня, 15 ноября, проведет матч Лиги наций против Турции. На этой неделе россияне уже успели провести товарищескую встречу с Молдавией (0:0).

Россия из пяти проведенных против Турции матчей ни в одном не уступила (три ничьи, две победы).

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Стамбуле, который начнется в 20:00 мск.

Россия лидирует в группе.

Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.

Россия может победить в группе Лиги наций, даже если проиграет Турции и Сербии