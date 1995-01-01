Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Роналду – после поражения от Франции: «Надо гордиться всем, чего мы добились»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оставил пост после матча Лиги наций против Франции (0:1). Португальцы утратили шансы на плей-офф.

    «Все игры чему-то учат. Своей цели мы не достигли. Нужно поднять голову и гордиться всем, чего мы добились с командой», – написал Роналду.

    • Роналду не забил Франции в шестом матче подряд, это его антирекорд.
    • Роналду в сезоне Лиги наций провел три матча, забил два гола.
    • 17 ноября Португалия сыграет с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      a s 28 минут назад

      Если делаeте cтавки >>> stavka-info.ru

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80508
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru