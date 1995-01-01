Роналду – после поражения от Франции: «Надо гордиться всем, чего мы добились»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оставил пост после матча Лиги наций против Франции (0:1). Португальцы утратили шансы на плей-офф.

«Все игры чему-то учат. Своей цели мы не достигли. Нужно поднять голову и гордиться всем, чего мы добились с командой», – написал Роналду.