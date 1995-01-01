Роналду не забил Франции в шестом матче подряд, это его антирекорд

А когда он забивал французам?
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел шестой матч против Франции (0:1). Ни в одном из них он не забил.
Ни с одной другой командой в карьере Роналду не проводил такую безголевую серию.
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел шестой матч против Франции (0:1). Ни в одном из них он не забил.
Ни с одной другой командой в карьере Роналду не проводил такую безголевую серию.