Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Роналду не забил Франции в шестом матче подряд, это его антирекорд

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду провел шестой матч против Франции (0:1). Ни в одном из них он не забил.

    Ни с одной другой командой в карьере Роналду не проводил такую безголевую серию.

    • Португалия потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги наций.
    • Роналду в сезоне Лиги наций провел три матча, забил два гола.
    • 17 ноября Португалия сыграет с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:24
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      Dob13 22 минуты назад

      А когда он забивал французам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      a s 28 минут назад

      Если делаете cтaвки >>> stavka-info.ru

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80508
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru