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    Фабрегас: «VAR используют неправильно. Крупный план усугубляет момент»

    Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас раскритиковал работу VAR. По его мнению, видео искажает восприятие эпизода.

    «Систему используют неправильно. Все усугубляется, если смотреть повтор медленно и крупным планом. Есть много моментов, которые судьи должны пояснить. Я бы хотел слышать переговоры арбитров. Это помогло бы нам понять, что видят видеорефери и как они принимают решения.

    VAR в футболе надолго. При правильном использовании она может стать хорошим инструментом. Сейчас есть много вещей, которые надо улучшить», – сказал Фабрегас Daily Mail.

    • Испанец провел в сезоне Лиги 1 шесть матчей.
    • Он стоит на рынке 6,5 миллиона евро.
    • «Монако» идет в Лиге 1 седьмым.

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    Источник: Daily Mail

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    14.11.2020 22:32
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