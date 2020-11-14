Фабрегас: «VAR используют неправильно. Крупный план усугубляет момент»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас раскритиковал работу VAR. По его мнению, видео искажает восприятие эпизода.

«Систему используют неправильно. Все усугубляется, если смотреть повтор медленно и крупным планом. Есть много моментов, которые судьи должны пояснить. Я бы хотел слышать переговоры арбитров. Это помогло бы нам понять, что видят видеорефери и как они принимают решения.

VAR в футболе надолго. При правильном использовании она может стать хорошим инструментом. Сейчас есть много вещей, которые надо улучшить», – сказал Фабрегас Daily Mail.