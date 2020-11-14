Лига наций. Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория при судействе Иванова голов не забили

Азербайджан и Черногория обошлись без голов в матче 5-го тура лиги С Лиги наций. Встречу обслуживала российская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

Кипр в большинстве справился с Люксембургом. Перед последним туром в группе с преимуществом в очко лидирует Черногория.

Лига наций. Лига С. Группа 1. 5-й тур

Азербайджан – Черногория – 0:0

Удаления: нет – Иванович, 45+2 (вторая ж.к.).

Кипр – Люксембург – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кусулос, 5 (в свои ворота); 1:1 – Кастанос, 34 (с пенальти); 2:1 – Кастанос, 71.

Удаления: нет – Селимович, 33.

Календарь лиги С

Турнирные таблицы лиги С