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    Лига наций. Кипр обыграл Люксембург, Азербайджан и Черногория при судействе Иванова голов не забили

    Азербайджан и Черногория обошлись без голов в матче 5-го тура лиги С Лиги наций. Встречу обслуживала российская бригада во главе с Сергеем Ивановым.

    Кипр в большинстве справился с Люксембургом. Перед последним туром в группе с преимуществом в очко лидирует Черногория.

    Лига наций. Лига С. Группа 1. 5-й тур

    Азербайджан – Черногория – 0:0

    Удаления: нет – Иванович, 45+2 (вторая ж.к.).

    Кипр – Люксембург – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кусулос, 5 (в свои ворота); 1:1 – Кастанос, 34 (с пенальти); 2:1 – Кастанос, 71.

    Удаления: нет – Селимович, 33.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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