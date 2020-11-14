Игрок сборной Турции Йокушлу: «Уверен, что добьемся успеха в матче с Россией»

Полузащитник сборной Турции Окай Йокушлу поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России. Игрок «Сельты» уверен в успехе.

«Мы не смогли выиграть в последних четыре матчах, но наша цель на завтра по-прежнему – победить. У нас есть потенциал для достижения этой задачи. И я уверен, что мы добьемся успеха на этот раз. Мы не можем больше терпеть неудачи, поэтому завтра мы постараемся сделать все для победы», – сказал Йокушлу, чьи слова приводит «Р-Спорт».