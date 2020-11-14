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    Игрок сборной Турции Йокушлу: «Уверен, что добьемся успеха в матче с Россией»

    Полузащитник сборной Турции Окай Йокушлу поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России. Игрок «Сельты» уверен в успехе.

    «Мы не смогли выиграть в последних четыре матчах, но наша цель на завтра по-прежнему – победить. У нас есть потенциал для достижения этой задачи. И я уверен, что мы добьемся успеха на этот раз. Мы не можем больше терпеть неудачи, поэтому завтра мы постараемся сделать все для победы», – сказал Йокушлу, чьи слова приводит «Р-Спорт».

    • Матч в Стамбуле состоится завтра, 15 ноября.
    • Россия лидирует в группе.
    • Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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      a s 1 час назад

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