Игрок сборной Турции Йокушлу: «Уверен, что добьемся успеха в матче с Россией»

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Полузащитник сборной Турции Окай Йокушлу поделился ожиданиями от матча Лиги наций против России. Игрок «Сельты» уверен в успехе.
«Мы не смогли выиграть в последних четыре матчах, но наша цель на завтра по-прежнему – победить. У нас есть потенциал для достижения этой задачи. И я уверен, что мы добьемся успеха на этот раз. Мы не можем больше терпеть неудачи, поэтому завтра мы постараемся сделать все для победы», – сказал Йокушлу, чьи слова приводит «Р-Спорт».
- Матч в Стамбуле состоится завтра, 15 ноября.
- Россия лидирует в группе.
- Турция идет третьей и даже в случае победы не поднимется выше.