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    Олимпийские чемпионы пожелали сборной России удачи в матчах с Турцией и Сербией

    Бывшие и нынешние олимпийцы из России поддержали футбольную сборную перед решающими матчами Лиги наций. Видно доступно ниже.

    С пожеланиями выступили бывший фигурист Алексей Ягудин, гандболистка Анна Сень и другие.

    • Завтра, 15 ноября, Россия сыграет с Турцией.
    • Россияне лидируют в группе лиги В.
    • Сборная России не побеждает четыре матча подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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