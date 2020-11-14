Олимпийские чемпионы пожелали сборной России удачи в матчах с Турцией и Сербией

Бывшие и нынешние олимпийцы из России поддержали футбольную сборную перед решающими матчами Лиги наций. Видно доступно ниже.
С пожеланиями выступили бывший фигурист Алексей Ягудин, гандболистка Анна Сень и другие.
- Завтра, 15 ноября, Россия сыграет с Турцией.
- Россияне лидируют в группе лиги В.
- Сборная России не побеждает четыре матча подряд.
Наши олимпийцы пожелали удачи сборной перед важнейшими матчами Лиги наций. Спасибо, @Olympic_Russia. Мы не подведeм #СборнаяРоссии pic.twitter.com/nDBFTqcW9z— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2020