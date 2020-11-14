Олимпийские чемпионы пожелали сборной России удачи в матчах с Турцией и Сербией

Бывшие и нынешние олимпийцы из России поддержали футбольную сборную перед решающими матчами Лиги наций. Видно доступно ниже.

С пожеланиями выступили бывший фигурист Алексей Ягудин, гандболистка Анна Сень и другие.

Завтра, 15 ноября, Россия сыграет с Турцией.

Россияне лидируют в группе лиги В.

Сборная России не побеждает четыре матча подряд.