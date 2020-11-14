Сборная Норвегии не вылетела в Румынию из-за запрета властей

Сборная Норвегии не получила разрешение от местного Минздрава на вылет в Румынию на матч пятого тура Лиги наций. В органе посчитали, что команда должна уйти на карантин, несмотря на то что последнее тестирование не дало ни одного положительного результата.

В заявлении норвежской футбольной федерации сказано, что она все же надеется попасть на матч в Румынию.