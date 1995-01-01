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    Сборная Норвегии не вылетела в Румынию из-за запрета властей

    Сборная Норвегии не получила разрешение от местного Минздрава на вылет в Румынию на матч пятого тура Лиги наций. В органе посчитали, что команда должна уйти на карантин, несмотря на то что последнее тестирование не дало ни одного положительного результата.

    В заявлении норвежской футбольной федерации сказано, что она все же надеется попасть на матч в Румынию.

    • Встреча в Бухаресте намечена на завтра, 15 ноября.
    • Норвежцы лишь ввиду дополнительных показателей не лидируют в группе лиги В.
    • Румыны идут третьими.

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    Источник: НФФ

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