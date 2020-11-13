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    Mundo Deportivo: Депай готов на понижение зарплаты ради трансфера в «Барселону»

    Футболист «Лиона» Мемфис Депай готов пойти на любые условия «Барселоны», в том числе понижение зарплаты, пишет Mundo Deportivo. Видеть нидерландца в Каталонии желает лично главный тренер Рональд Куман.

    Источник сообщает, что четырехлетний контракт «Барселоны» с Депаем уже согласован. В первый год игрок будет получать меньше, чем в последующие.

    • Депай стоит на рынке 45 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги 1 он провел десять матчей, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
    • «Барселона» идет в Примере 11-й.

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    Источник: Mundo Deportivo

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