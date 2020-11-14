Mundo Deportivo: Депай готов на понижение зарплаты ради трансфера в «Барселону»

Футболист «Лиона» Мемфис Депай готов пойти на любые условия «Барселоны», в том числе понижение зарплаты, пишет Mundo Deportivo. Видеть нидерландца в Каталонии желает лично главный тренер Рональд Куман.

Источник сообщает, что четырехлетний контракт «Барселоны» с Депаем уже согласован. В первый год игрок будет получать меньше, чем в последующие.