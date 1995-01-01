Роналду забил десять голов с игры в десяти последних матчах за сборную, Месси – ни одного

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заметно превосходит по статистике форварда «Барселоны» Лионеля Месси в последних матчах в составе сборной.

Португалец забил десять мячей с игры в десяти последних встречах за национальную команду, у аргентинца за указанный период таких голов нет.