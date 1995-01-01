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    Роналду забил десять голов с игры в десяти последних матчах за сборную, Месси – ни одного

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заметно превосходит по статистике форварда «Барселоны» Лионеля Месси в последних матчах в составе сборной.

    Португалец забил десять мячей с игры в десяти последних встречах за национальную команду, у аргентинца за указанный период таких голов нет.

    • 35-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, провел 168 матчей и забил 102 гола.
    • 33-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, провел 141 матч и забил 71 гол.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +821

      O-Z 36 минут назад

      Смысл их сравнивать постоянно, Роналду очевидно сильнее был всегда. Явные фаны барсы не могут признать это.

      0
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      Рейтинг: +1128

      омск55 1 час назад

      Вот этим и все сказано . Коротышка все ниже и ниже. Год и пенсия

      -1
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      Рейтинг: +10500

      Skull_Boy 1 час назад

      Андорра тоже топ сборная и только полный дурак будет сравнивать отборы на ЧМ между Европой и Америкой, хотя там нет отбора на Копу, туда попадают все автоматом, не то что на Евро и логично будет, что у него голов будет больше в разы

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4811

      Добрый Бобер 1 час назад

      На сколько больше матчей, почти настолько же больше голов. )

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10800

      Cules2013 2 часа назад

      И? просто ради срача новость?

      2
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      Рейтинг: +90

      Максим2712 2 часа назад

      Это хет-трик Литве, или дубль всё той же Литве? Или голы Люксембургу?

      -2
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      Рейтинг: +575

      JI e x a > Максим2712 2 часа назад

      т.е. ты хочешь сказатЬ, что сборные Венесуэлы, Боливии и т.д. сильнее Литвы или Люксембурга?

      0
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      Рейтинг: +6

      ewangelinakotelnikowa 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


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      -4
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      Рейтинг: +1391

      CSKA471 2 часа назад

      В этом и разница

      -1
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      Рейтинг: +256

      SuperNils 3 часа назад

      всех переплюнул дзюба

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