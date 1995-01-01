Роналду забил десять голов с игры в десяти последних матчах за сборную, Месси – ни одного

Смысл их сравнивать постоянно, Роналду очевидно сильнее был всегда. Явные фаны барсы не могут признать это.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заметно превосходит по статистике форварда «Барселоны» Лионеля Месси в последних матчах в составе сборной.
Португалец забил десять мячей с игры в десяти последних встречах за национальную команду, у аргентинца за указанный период таких голов нет.
- 35-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года, провел 168 матчей и забил 102 гола.
- 33-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, провел 141 матч и забил 71 гол.