«Сельта» назначила главным тренером аргентинца Куде

«Сельта» объявила о назначении новым главным тренером Эдуардо Куде.

Контракт аргентинского специалиста будет действовать до июня 2022 года. До ухода в «Сельту» Куде возглавлял бразильский «Интернасьональ», который лидирует в чемпионате Бразилии.

Аргентинец играл за галисийский клуб в 2002 году.