«Сельта» назначила главным тренером аргентинца Куде

Рискованный размен - уйти посреди сезона из команды, возможного чемпиона Бразилии, спасать от вылета середняка в Испании.
«Сельта» объявила о назначении новым главным тренером Эдуардо Куде.
Контракт аргентинского специалиста будет действовать до июня 2022 года. До ухода в «Сельту» Куде возглавлял бразильский «Интернасьональ», который лидирует в чемпионате Бразилии.
Аргентинец играл за галисийский клуб в 2002 году.
- Клуб занимает 17-е место в Примере.
- В прошлом сезоне за «Сельту» на правах аренды выступал Федор Смолов.