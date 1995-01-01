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    «Сельта» назначила главным тренером аргентинца Куде

    «Сельта» объявила о назначении новым главным тренером Эдуардо Куде.

    Контракт аргентинского специалиста будет действовать до июня 2022 года. До ухода в «Сельту» Куде возглавлял бразильский «Интернасьональ», который лидирует в чемпионате Бразилии.

    Аргентинец играл за галисийский клуб в 2002 году.

    • Клуб занимает 17-е место в Примере.
    • В прошлом сезоне за «Сельту» на правах аренды выступал Федор Смолов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Сельты»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10778

      Cules2013 15 минут назад

      Рискованный размен - уйти посреди сезона из команды, возможного чемпиона Бразилии, спасать от вылета середняка в Испании.

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